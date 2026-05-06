Los 14 españoles del crucero del hantavirus, incluido el gallego, serán trasladados al Gómez Ulla de Madrid

Los 14 españoles que permanecen a bordo del MV Hondius, entre ellos el gallego Ricardo Hevia, serán trasladados al Hospital Central de laDefensa Gómez Ulla, en Madrid, una vez el barco llegue a Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en la embarcación.

El crucero partió finalmente este martes desde Cabo Verde rumbo a Canarias. Según puede comprobarse en la aplicación VesselFinder, el buque salió a las 17:23 horas y, si se mantienen las previsiones actuales, llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el próximo domingo 10 de mayo sobre las 12:00 horas, aunque la hora podría variar en función de la velocidad de navegación.

A bordo continúan 147 pasajeros de 23 nacionalidades distintas. En el caso español, son 14 las personas afectadas por el protocolo de seguimiento: 13 viajeros y un tripulante.

Traslado en avión militar a Madrid

El Gobierno confirmó este miércoles que los 14 españoles que permanecen a bordo del MV Hondius serán trasladados en un avión militar hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, una vez el barco llegue a Tenerife.

La información fue comunicada por la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia en La Moncloa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras aterrizar en Madrid, los pasajeros españoles serán derivados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán en aislamiento y seguimiento sanitario.

Aislamiento y seguimiento sanitario

Por el momento no se ha concretado cuánto tiempo deberán permanecer aislados, aunque los protocolos sanitarios establecen que el periodo de incubación del hantavirus puede alcanzar los 45 días.

Desde el Ejecutivo defendieron además la elección del puerto tinerfeño por tratarse de una zona más aislada, lo que permitirá "evitar el contacto con la población local". El Gobierno insistió en que no existe riesgo ni para la población canaria ni para la actividad económica del archipiélago.

El coste de la repatriación será asumido en un 75 % por la Unión Europea y en un 25 % por el país receptor, mientras que el traslado y tratamiento de las personas infectadas correrá a cargo de las aseguradoras y de los países de origen de cada paciente.