Noruega mira a Galicia para impulsar su gran jubileo de 2030 y reforzar el Camino de San Olav

Galicia y Noruega han estrechado lazos en torno a sus dos grandes rutas de peregrinación. Una delegación institucional, cultural y empresarial procedente de Trondheim y la región de Trøndelag ha visitado estos días la comunidad gallega para conocer el modelo de gestión del Camino de Santiago y explorar nuevas vías de colaboración de cara al jubileo noruego de 2030.

El encuentro se enmarca en la estrategia internacional del Xacobeo 2027, mientras Noruega prepara el gran hito religioso y cultural del milenario de muerte de San Olav, figura central de su tradición peregrina.

La visita ha tenido un fuerte componente institucional y simbólico, con encuentros centrados en la gestión del turismo cultural, la preservación del patrimonio y la internacionalización de las rutas de peregrinación. La delegación ha analizado cómo Galicia ha logrado consolidar el Camino de Santiago como un destino global, combinando espiritualidad, identidad y desarrollo económico.

Uno de los momentos más destacados del viaje tuvo lugar en el Monte do Gozo, donde se inauguró un mojón de granito procedente de Noruega que marca la distancia entre Santiago y la Catedral de Nidaros: 4.166 kilómetros. El hito simboliza la conexión directa entre el Camino de Santiago y el Camino de San Olav.

El acto tuvo un fuerte valor simbólico al unir físicamente, a través de la señalización, los dos grandes destinos de peregrinación del norte y el sur de Europa. La iniciativa replica otro mojón ya instalado en Trondheim con la distancia inversa hacia Santiago, reforzando el vínculo entre ambos itinerarios.

Durante la estancia, la delegación noruega también recorrió tramos del Camino Portugués y participó en sesiones de trabajo con expertos en turismo cultural. En ellas se abordaron cuestiones como la construcción de marca territorial, la gestión de flujos de peregrinos y el equilibrio entre autenticidad y masificación.

El Camino de San Olav, eje de la estrategia noruega, cuenta hoy con cerca de 3.000 kilómetros de rutas señalizadas en Escandinavia, siendo la más conocida la que conecta Oslo con Trondheim.

Aunque su volumen de peregrinos aún es reducido frente al Camino de Santiago, su crecimiento es constante y su posicionamiento se apoya en la experiencia de naturaleza, silencio y baja densidad de caminantes.

La comparación entre ambos modelos ha centrado buena parte del intercambio. Mientras Galicia supera los cientos de miles de peregrinos anuales, Noruega busca consolidar un destino más íntimo pero con proyección internacional, apoyándose en la experiencia gallega como referencia.

El acuerdo firmado entre ambas partes abre la puerta a nuevas acciones conjuntas de promoción, intercambio cultural y cooperación turística de cara a 2030 y 2027, dos fechas clave que sitúan a Santiago y Trondheim en el mapa europeo de las grandes rutas de peregrinación.