Confirmado: se acercan dos borrascas frías con fuertes chubascos y acumulados de 50 l/m2 en Galicia

Mayo arranca con un giro de tiempo radical. La llegada de masas de aire de origen Atlántico generará precipitaciones tormentosas y provocará un nuevo descenso de las temperaturas en Galicia.

El refrán dice que "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", y así parece que ocurrirá durante la primera semana completa del mes, ya que la previsión no es favorable de aquí a los próximos días.

Giro de 180ºC en el tiempo: lluvias, tormentas y bajada de temperaturas

Según el modelo europeo, España recibirá la visita de dos bajas o borrascas frías a lo largo de la semana. Este mismo lunes comenzarán las lluvias y tormentas, dejando fuertes aguaceros en diferentes puntos del país, incluida Galicia.

Estas precipitaciones, aunque en forma de chaparrones, también estarán presentes mañana martes, mientras que el miércoles será una jornada transitoria, con chubascos aislados en áreas montañosas del norte y este.

Predicción semanal:



➡️Lunes y martes: chubascos en la mitad norte peninsular, sureste y Baleares; podrían ser de intensidad fuertes y con tormenta y rachas de viento fuertes. Cota de nieve 1500-1800 m.



➡️Miércoles: precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular.



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"El jueves se descolgará una nueva vaguada y la inestabilidad volverá a repuntar", advierte Meteored. En este contexto, el portal meteorológico explica que en estas jornadas los chubascos serán "localmente fuertes" en Galicia.

Y ya de cara al fin de semana, el escenario más probable muestra que se aproximará la borrasca fría. Esta "enviará varias líneas de inestabilidad y frentes tormentosos, con precipitaciones que podrían ser generalizadas y localmente fuertes o muy fuertes".

Hasta el domingo pueden caer alrededor de 50 l/m2 en distintos puntos de Galicia, según el portal meteorológico Eltiempo.es. Por el momento, no se han activado avisos.

En lo que respecta a las temperaturas, mayo ha llegado con valores primaverales, pero que van a estar por debajo de lo esperado para la época del año en muchas zonas. En A Coruña se esperan máximas de hasta 17ºC, al igual que Vigo.

Ourense será una de las zonas más cálidas, con 22ºC el jueves. Por otro lado, el ambiente será más fresco en Lugo, con temperaturas agradables durante el día, pero mínimas de 6ºC.