Galicia quiere rebajar el número de fallecidos en el puente de mayo: lideró la subida de Semana Santa

Galicia se ha situado como la Comunidad Autónoma con mayor aumento de víctimas mortales en carretera durante la Semana Santa de 2026, en un contexto marcado por el incremento general de desplazamientos en toda España.

Según el balance de la Dirección General de Tráfico, la comunidad gallega ha registrado cinco personas fallecidas en siniestros ocurridos en vías interurbanas, lo que la coloca a la cabeza del repunte de la siniestralidad en estas fechas.

El reparto de los accidentes mortales refleja una incidencia distribuida por el territorio, con un fallecido en A Coruña, otro en Lugo, otro en Ourense y dos en Pontevedra, lo que evidencia que el riesgo se mantiene presente en toda la red viaria gallega, especialmente en carreteras convencionales, donde se concentra la mayoría de los siniestros a nivel estatal.

Este balance se produce tras una Semana Santa en la que se registraron millones de desplazamientos en todo el país, y sirve como antesala de un nuevo periodo de alta movilidad con la llegada del puente del 1 de mayo, donde se espera un importante volumen de tráfico también en Galicia.

Las autoridades ponen el foco en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en vías secundarias y en franjas horarias de mayor circulación, para evitar que la tendencia al alza en la siniestralidad se mantenga en los próximos días.

En este sentido, el incremento de víctimas en Galicia contrasta con el descenso registrado en otras comunidades y refuerza la preocupación sobre la evolución de la seguridad vial en la comunidad.

La velocidad, uno de los factores clave

La velocidad en los accidentes ha sido una de las claves, pero no la única. Jeanne Picard, desde STOP Accidentes, insiste en que la velocidad se combina con el consumo de alcohol, drogas y distracciones por el empleo de dispositivos electrónicos y, desde hace unos años, la respuesta a mensajes de Whatsapp.

Esta entidad recomienda el uso del teléfono 018, puesto a disposición para las víctimas de accidentes de tráfico.

Un aviso serio de cara al puente de mayo

El repunte gallego se produce además en un escenario en el que factores como el tipo de vía, la densidad de tráfico o los desplazamientos de ocio juegan un papel clave, especialmente en periodos festivos donde aumenta la movilidad.

Con el puente festivo a la vuelta de la esquina, la siniestralidad de Semana Santa actúa como advertencia, en un momento en el que miles de conductores volverán a echarse a la carretera en Galicia, elevando de nuevo el riesgo en la red viaria.