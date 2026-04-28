¿A qué hora será el eclipse de sol en tu municipio? Así puedes saber cuándo verlo en Galicia

Ejemplo de la herramienta de la Xunta que permite ver a qué hora es mejor ver el eclipse del 12 de agosto. Xunta

El eclipse total de Sol del 12 de agosto lleva meses generando expectación en Galicia. Son muchos los ciudadanos que ya han comprado las gafas para poder observarlo con seguridad, mientras que los hoteles rozan el lleno en las localidades en las que mejor se va a ver.

Y no es para menos: este será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Es, por tanto, fundamental prepararse para poder disfrutar de un fenómeno astronómico único que ocurre cuando la Luna pasa delante del Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra.

Precisamente para no perderse nada, la Xunta ha activado una web específica en la que se ofrece información de servicio para favorecer una observación segura y sin contratiempos.

El anuncio coincide con la "semana gemela" a la del eclipse del 12 de agosto, ya que el sol se encuentra a la misma altura sobre el horizonte que el día del evento. Una oportunidad para realizar pruebas técnicas de observación y medición de sombras, validar los puntos de observación preferentes en condiciones reales de iluminación, realizar simulacros de aforos y accesos o probar protocolos de seguridad.

¿Cómo saber a qué hora verlo?

El espacio activado por la Xunta permite acceder a un mapa interactivo en el que consultar datos concretos de cada concello. Así, los ciudadanos pueden conocer las características del fenómeno en ese lugar (si es total o parcial), horas de inicio y de fin, duración...

Una información muy completa que permitirá a aquellos que quieran disfrutar del eclipse escoger el mejor lugar y la hora más adecuada para observarlo. Lo único que hay que hacer es clicar sobre el ayuntamiento del que se quiera obtener los datos.

Esta es la mejor hora para ver el eclipse en A Guarda. Xunta

La pestaña que se abre indica la hora, los minutos y los segundos de inicio y de fin del eclipse, así como el momento máximo para verlo, con una franja de inicio y fin de totalidad. La información, además, señala si es total (color azul) o parcial (naranja). Una forma rápida de saber cuándo y dónde es el mejor momento para observarlo.

¿Qué otra información ofrece la web?

La web también ofrece consejos prácticos orientados a las personas interesadas en la observación del eclipse, desde cómo proteger los ojos a las características que deben reunir las gafas de protección específicas, que deben estar homologadas y solo se podrán utilizar si se encuentran en buen estado.

En todo caso, y ante la duda, la Xunta señala que también se puede observar de forma indirecta. Esto es posible mediante la proyección con un cartón con agujero (cámara estenopeica) o a través de prismáticos o telescopio sobre una pantalla (siempre y cuando se tenga experiencia). Las retransmisiones oficiales de streaming también permitirán ver el fenómeno.

Los consejos sectoriales incluyen también recomendaciones en materia de salud, seguridad, movilidad, protección del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos en el caso de presenciar el eclipse en alguna de estas localizaciones.

Esta herramienta también incorpora información de actualidad y contenidos que se irán actualizando a medida que se acerque la fecha de este fenómeno astronómico excepcional. A modo de ejemplo, incorpora el documento recopilatorio del programa educativo Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse de 2026.

La página web, por último, enlaza con otros contenidos específicos elaborados por la Xunta en relación con el eclipse, como los recursos habilitados por la Axencia de Turismo de Galicia con información en diferentes idiomas (gallego, castellano, inglés, francés, alemán, portugués e italiano).

Coordinación

La Xunta continúa con la preparación y coordinación de las actuaciones relacionadas con la observación del eclipse del 12 de agosto a través de la comisión interdepartamental constituida a comienzos de año. En ella participan representantes de las Consellerías de Presidencia, Xustiza e Deportes; Medio Ambiente e Cambio Climático; Educación, Ciencia, Universidades e FP y Sanidade, así como de la Axencia Turismo de Galicia.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó este martes en la reunión en la que se informó de que se está trasladando a los municipios los requisitos que deben cumplir si tienen previsto realizar algún evento relacionado con el eclipse, sobre todo con elevada afluencia de público, en terrenos forestales, en zonas de alto riesgo de incendio forestal y en zonas de especial protección a efectos de coordinación en materia de protección civil.

El objetivo es facilitarle a la población la observación segura del eclipse, abordando retos como movilidad, prevención de riesgos y oportunidades turísticas y de divulgación científica, entre otros.

La Xunta, además, trabaja en coordinación con otras administraciones que tengan contemplado este fenómeno en la promoción de sus territorios, dado que Galicia es un lugar privilegiado para la observación del eclipse de 2026, lo que motivará una gran afluencia de personas a la comunidad gallega.