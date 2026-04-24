Fallece Rosina Abellas Álvarez, figura clave en los gabinetes de Feijóo y Rueda en la Xunta

"Fue la más trabajadora y la más leal. Y por eso tanta gente siente hoy que anoche nos ha dejado", escribía este viernes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Rosina Abellas Álvarez ayer a los 57 años, integrante del Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia desde 2009.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también le dedicó unas palabras: "Se fue luchando y trabajando hasta el final, como vivió. Dando ejemplo. Así la recordaremos, aunque la echemos mucho de menos". Ambos dirigentes compartieron sendas fotografías junto a la fallecida para acompañar sus mensajes de condolencia

Rosina Abellas se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela y desarrolló parte de su trayectoria profesional en el Instituto Galego da Vivenda e Solo, donde trabajó cerca de doce años. Desde 2009 ejercía como asesora en el Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia.

Sus restos mortales están siendo velados en el Tanatorio de Arousa (Pontevedra), hasta mañana a las 13:00 horas cuando será enterrada en el Cementerio General de Vilagarcía.