Los trabajadores de Hacienda en Galicia, a la huelga en plena campaña de la declaración de la renta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado un calendario de movilizaciones en la Agencia Tributaria que culminará con una huelga general el próximo 8 de junio, una jornada que tendrá especial seguimiento también en Galicia debido a la presencia de centros de trabajo del organismo en la comunidad.

El conflicto afecta a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Agencia Tributaria), a la que el sindicato acusa de mantener bloqueadas desde hace años cuestiones clave como la carrera profesional, el teletrabajo o el reconocimiento de la profesión de riesgo para la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El calendario de protestas arrancará el 6 de mayo con una concentración ante la Secretaría de Estado de Hacienda. Posteriormente, habrá paros parciales de una hora los días 13 y 29 de mayo, antes de desembocar en la huelga general del 8 de junio en todos los centros de trabajo del organismo.

Desde CSIF denuncian que el acuerdo firmado en 2024 no ha tenido desarrollo efectivo y que no se han producido avances en materias comprometidas como la carrera administrativa o la regulación del teletrabajo, lo que ha llevado al sindicato a interponer un conflicto formal.

Entre las reivindicaciones figura también la situación del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera, que reclaman sea reconocido como profesión de riesgo. El sindicato sostiene que el bloqueo prolongado de estas mejoras ha deteriorado las condiciones laborales de la plantilla.

CSIF ha señalado que intentará minimizar el impacto de las movilizaciones en la ciudadanía, aunque advierte de que la falta de negociación ha obligado a intensificar las protestas en un momento clave como la campaña de la Renta.