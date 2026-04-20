El absentismo laboral lastra la economía de Galicia con 2.200 millones al año

La Xunta de Galicia abordará el problema del absentismo laboral a través del Diálogo Social tras la presentación de un informe que cifra en más de 2.200 millones de euros su impacto anual en el Producto Interior Bruto gallego.

El estudio, elaborado por expertos de la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidade de Vigo y presentado por el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago, sitúa a Galicia como la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia de absentismo. En concreto, destaca por el porcentaje de jornadas perdidas, la duración media de las bajas y la prevalencia de procesos de larga duración.

Según los datos recogidos, el absentismo supuso en 2024 un coste cercano a los 985 millones de euros para la Seguridad Social y otros 964 millones para las empresas gallegas. El informe apunta además a que, si la comunidad igualase la media estatal, se podría lograr un ahorro de alrededor de 170 millones de euros en el ámbito empresarial.

Más allá de las cifras, el documento subraya que se trata de un fenómeno estructural que afecta de forma significativa al rendimiento de las empresas, algo que reconocen más del 60 % de las compañías consultadas. También advierte de que factores como el envejecimiento de la población o la estructura productiva explican solo una parte de la diferencia con otras comunidades, lo que abre la puerta a aplicar medidas de mejora.

Un plan para reducir el impacto

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó que el objetivo del Gobierno gallego no pasa por cuestionar las bajas laborales, sino por reducir su impacto negativo. En este sentido, avanzó que se trabajará en la disminución de las bajas evitables, el refuerzo de la prevención de riesgos, la mejora del bienestar laboral y la optimización de los procesos de gestión, además de la lucha contra posibles abusos.

El documento ya ha sido trasladado a los agentes sociales que forman parte de la Mesa del Diálogo Social, un órgano que la Xunta pretende reforzar tras la aprobación del decreto que regula su funcionamiento. Desde el Ejecutivo autonómico consideran este espacio clave para consensuar medidas que permitan afrontar retos como el absentismo desde la negociación colectiva.

En este marco, la Xunta prevé desarrollar un plan integral para reducir el impacto del absentismo en Galicia, una iniciativa anunciada por el presidente Alfonso Rueda y que se elaborará dentro de las competencias autonómicas con la participación de sindicatos y empresarios.