La Xunta convocará una nueva OPE con más de 800 plazas en las próximas semanas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interviene en el Debate Sobre el Estado de la Autonomía. Álvaro Ballesteros-Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) que la Administración autonómica aprobará en las próximas semanas una nueva Oferta de Empleo Público (OPE) que agotará la tasa de reposición y contará con más de 800 plazas.

Rueda ha indicado durante su intervención en el debate anual sobre política general que se celebra en el Parlamento gallego que estos nuevos funcionarios "servirán a Galicia con la misma dedicación que los que llevan todos estos años en la Administración autonómica".

El líder del PPdeG ha aprovechado para poner en valor su labor ante "las descalificaciones y acusaciones" que "reciben cuando su criterio técnico no coincide con determinados dogmas políticos". "Nosotros los protegeremos siempre", concluyó Rueda, según recoge Europa Press.

Fundación Galtia y Xacobeo

Alfonso Rueda, por otro lado, ha avanzado que este mismo año lanzará la primera convocatoria para captar investigadores para la nueva Fundación Galtia. El presidente de la Xunta ha reivindicado el I+D+i gallego, sosteniendo que no debe "quedarse atrapado en un laboratorio", sino que busca "que el conocimiento se ponga al servicio del desarrollo social".

El líder del PPdeG también ha reivindicado el peso del turismo en Galicia, destacando el Xacobeo 2027, que espera que "no sea un acontecimiento aislado, sino el mejor acelerador de la transformación y mejora turística".

Pacto por el gallego

Otro de los asuntos que ha tratado Rueda este miércoles en el DEA es la presentación de su propuesta de pacto por el gallego a los grupos parlamentarios, que se ha comprometido a hacer este semestre.

"La lengua sirve para entenderse y no debe utilizarse para crear o avivar fricciones", ha señalado el presidente de la Xunta, que ha añadido: "El gallego es, y debe ser siempre, el idioma de un pueblo abierto, ambicioso e integrador. De un pueblo orgullosamente bilingüe".

Rueda ha avanzado este asunto en su discurso durante el debate sobre el estado de la autonomía, en el que ha destacado que el futuro del gallego pasa por seguir incrementando su presencia en el ámbito tecnológico, empresarial y entre los nuevos gallegos, además de garantizar la transmisión intergeneracional.

Limitación de dispositivos digitales

La Xunta, por otro lado, limitará el uso individual de dispositivos digitales para todas las niñas y niños hasta 5º de Primaria a través de la futura Ley de educación digital. Así lo ha avanzado Alfonso Rueda, que ha señalado que la medida "convertirá a Galicia en la primera comunidad que regula los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial dentro de la Educación".

El presidente de la Xunta ha reivindicado "tolerancia cero" contra el acoso escolar y la violencia en las aulas, señalando que se comenzarán a aplicar sanciones contra todas aquellas conductas "que atenten contra la dignidad y la autoridad de los docentes".

Esto se aplicará en todos aquellos casos en los que "el diálogo no funcione para resolver conflictos". "Ni las presiones, ni las amenazas, ni las agresiones son tolerables en ningún caso", ha insistido Rueda.