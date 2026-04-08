Nuevo día de incidencias en los trenes entre A Coruña y Vigo con retrasos y viajes por carretera

Segundo día consecutivo de incidencias en las conexiones ferroviarias entre A Coruña y Vigo. Los viajes en tren entre ambas ciudades han sumado esta mañana un nuevo retraso, con el tren que partía de la ciudad olívica a las 09:26 horas sufriendo un retraso de cerca de media hora. En lugar de llegar a las 11:36 a la urbe herculina, como estaba previsto, lo hizo pasadas las 12:00 horas.

Además, otros trenes que salen desde A Coruña este miércoles con destino Vigo están viviendo también modificaciones. Los previstos para las 15:39 y para las 19:08 horas cambian su estación de destino a Vigo Urzaiz debido a las obras que afectan a Guixar.

Por otra parte, la frecuencia que sale de la ciudad coruñesa a las 12:45 y la de las 14:05 horas hacia Vigo realizarán el viaje finalmente por carretera, para lo cual Renfe ha habilitado un autobús en ambos casos.

Estas incidencias se producen un día después de un retraso de 35 minutos que los pasajeros del tren Vigo - A Coruña sufrieron este martes. Una incidencia "puntual operativa", según indicaron fuentes de Renfe, demoró la salida del tren de las 06:34 horas, uno de los más frecuentados por trabajadores y estudiantes. Este llegó con más de media hora de retraso a la ciudad herculina y, a su vez, provocó un retraso en la frecuencia que partía de A Coruña a las 09:00 horas por tratarse del mismo tren.

Estas modificaciones se producen mientras ha entrado en vigor un plan alternativo debido a las obras de modernización de la Línea del Miño, en las que está trabajando Adif. Debido a estas actuaciones, durante cerca de un mes no habrá trenes con destino Guixar.