Alerta en Galicia: tormentas con granizo y olas de hasta 5 metros ponen en aviso a más de 80 municipios

Galicia se despide del buen tiempo. Después de una Semana Santa que ha permitido procesionar y disfrutar de actividades al aire libre, la situación meteorológica está a punto de cambiar.

La llegada de una nueva borrasca dejará lluvias y una caída importante de las temperaturas. También se esperan tormentas con granizo y temporal marítimo en el litoral gallego.

Tormentas con granizo y olas de hasta 5 metros

El descuelgue de la vaguada dará paso a la formación de una borrasca fría aislada (BFA) que devolverá la inestabilidad a Galicia durante las próximas jornadas.

A partir del mediodía de este martes, "la presencia de aire frío en altura favorecerá la convección y con ello la formación de tormentas", señala el portal meteorológico Eltiempo.es.

Estas lluvias y tormentas afectarán principalmente a Galicia. De hecho, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha anunciado avisos de nivel amarillo.

Estos avisos se activarán a partir de la tarde, en concreto desde las 15:00 horas, y permanecerán vigentes hasta las 21:00 horas de este mismo martes, afectando a más de 80 municipios.

En concreto, la alerta por tormentas, con posibilidad de granizo y aparato eléctrico, afectará al noroeste de A Coruña, al interior de A Coruña y al interior de Pontevedra. Estos son los municipios afectados:

Noroeste de A Coruña

A Coruña, A Laracha, Abegondo, Ares, Arteixo, Begondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Malpica, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviños y Vilarmaior

Interior de A Coruña

A Baña, A Capela, As Pontes, As Somozas, Ames, Aranga, Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, O Pino, Ordes, Oroso, Santa Comba, Santiago, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar

Interior de Pontevedra

A Cañiza, A Estrada, A Lama, Agolada, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces

Además de los avisos por tormentas en el noreste de A Coruña e interior de A Coruña y Pontevedra, MeteoGalicia también ha activado la alerta amarilla por temporal marítimo en todo el litoral gallego, excepto A Mariña Lucense.

Hasta mañana miércoles, 8 de abril, se espera mala mar con olas de entre 4 y 5 metros de altura, según la previsión meteorológica.

A diferencia de estos últimos días, las temperaturas tenderán a disminuir. Para estas jornadas se esperan valores en torno a los 20ºC o incluso por debajo de esta cifra, aunque irán en aumento de cara al fin de semana.

Precisamente, la borrasca se disipará el viernes, según Eltiempo.es, aunque "las bajas presiones y la inestabilidad podrán dejar fuertes lluvias durante el fin de semana en la mayor parte del país".