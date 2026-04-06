Los incendios de Carballo y Caión, en A Coruña, y de Ponteareas, en Pontevedra, superan las 280 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha informado este lunes de la evolución de varios incendios forestales activos en Galicia, que a las 20:00 horas suman ya unas 280 hectáreas afectadas entre los focos de mayor entidad registrados en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

El incendio más preocupante se localiza en el municipio de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea, donde la Xunta ha decretado la Situación 2 como medida preventiva debido a la cercanía del fuego a zonas habitadas, en concreto al núcleo de O Galleiro, en el vecino municipio de Pazos de Borbén.

El fuego permanece activo desde las 14:47 horas y ya afecta a unas 200 hectáreas, extendiéndose también a terrenos de Mos.

Según la información oficial, el incendio se originó en dos focos distintos, lo que apunta a una clara intencionalidad, y en las labores de extinción trabajan un amplio dispositivo compuesto por 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, maquinaria pesada, técnicos especializados y medios aéreos, con cinco helicópteros y seis aviones desplegados.

Por otro lado, continúa activo el incendio forestal registrado en el municipio coruñés de Carballo, en la parroquia de Noicela, que se ha unido a otro foco declarado en A Laracha, concretamente en la zona de Caión.

Este fuego afecta ya a unas 80 hectáreas, según las últimas estimaciones.

En este segundo incendio participan siete agentes, doce brigadas, diez motobombas, maquinaria, técnicos y medios aéreos, con tres helicópteros y cuatro aviones tratando de frenar el avance de las llamas.

Intervienen efectivos de Transición Ecológica

Brigadas de refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han sumado a las tareas de extinción de los incendios forestales de Carballo-Caión y Ponteareas. En la localidad pontevedresa se ha dispuesto de una brigada y en la provincia de A Coruña, de dos aviones anfibios FOCA.

Controlados los de Vigo y Ferrol

El día ha dejado dos focos en las ciudades de Vigo y Ferrol. En Vigo, el incendio se inició a las 14:19 y se controló a las 15:39, en la parroquia de Lavadores, con afección a 0,2 hectáreas de monte raso.

Por su parte, en Ferrol el fuego tuvo lugar en el monte de Chamorro, cerca de la ermita, en un día de peregrinación como todos los Lunes de Pascua. Se cerraron los accesos de subida por precaución, pero ya están reabiertos. En su extinción colaboran efectivos del parque local de Bomberos de Ferrol y bomberos forestales.