Los adolescentes gallegos 'pasan' del alcohol: "Bebo menos porque no lo necesito para pasarlo bien"

Galicia sigue marcando la pauta en consumo responsable entre adolescentes. Según el último informe Estudes 2025, los jóvenes gallegos de 14 a 18 años presentan un perfil más favorable que la media española en alcohol, tabaco, cannabis, hipnosedantes y bebidas energéticas.

Una tendencia que se refleja tanto en los datos oficiales como en las experiencias compartidas por los propios adolescentes.

Nehuen Seara, un adolescente coruñés, estudiante de un ciclo de Formación Profesional, explica cómo combina diversión y autocontrol: "Al mes salgo sobre 3 y 5 veces. Suelo beber más que mis amigos, pero sé moderarme y no he tenido ningún susto. Creo que mi generación sabe dosificar el alcohol".

"Suelo salir casi todos los findes. Bebo y sé controlar las cantidades y los momentos" Asier, adolescente

Su testimonio coincide con los datos: el consumo intensivo ocasional de alcohol se ha reducido a la mitad en dos años, pasando del 12,3 % en 2023 al 5,8 % en 2025.

Para Asier, salir de noche también es un momento de socialización, pero con límites claros: "Suelo salir casi todos los findes. Bebo y sé controlar las cantidades y los momentos. Nunca bebo si voy a conducir y lo hago solo para pasarlo bien".

Este tipo de actitud responsable se refleja en que el consumo de alcohol en los últimos 30 días baja al 51,3 %, frente al 58,8 % de hace dos años, y que las intoxicaciones etílicas recientes afectan ya solo al 17,9 % de los jóvenes, frente al 23,3 % registrado en 2023.

"Suelo beber más que mis amigos, pero sé moderarme y no he tenido ningún susto" Nehuen Seara, adolescente

Otros adolescentes adoptan enfoques distintos. Shinai Pose reconoce que "yo no suelo salir, tengo otros hobbies como el fútbol y estar con mis amigos. No soy una persona de noche, no bebo ni he bebido".

Mientras tanto, Javier Fernández comenta que "suelo salir sobre 3 o 4 veces al mes. Bebo solo si me apetece, normalmente la mitad de las veces. Ahora bebo menos que antes porque no necesito el alcohol para pasarlo bien".

El descenso, en todos los ámbitos

El estudio confirma que el descenso no se limita al alcohol. El tabaco diario se reduce al 5,6 %, mientras que un 29,2 % de los jóvenes ha fumado alguna vez en la vida. El cannabis mantiene la tendencia descendente: un 20,2 % lo ha probado alguna vez, y el consumo reciente cae del 18,6 % al 12,2 %. Los hipnosedantes presentan un 3,5 % en Galicia frente al 3,9 % estatal, y las bebidas energéticas alcanzan un 31,3 %, casi siete puntos por debajo de la media española, sobre todo entre chicos.

"Yo no suelo salir, tengo otros hobbies como el fútbol y estar con mis amigos Shinai Pose, adolescente

El ocio digital también muestra un comportamiento responsable. El uso problemático de internet afecta al 15,5 % de los jóvenes, frente al 19,4 % en España, mientras que el uso problemático de redes sociales se sitúa en el 20 %. El juego con dinero apenas alcanza el 4,4 %, y un 83,7 % reconoce haber jugado a videojuegos en el último año, cifras muy similares a la media estatal.

El sector confirma la tendencia

Desde el sector de ocio nocturno, Luis Diz, presidente de Galicia en Noite, observa los cambios: "Hay menos consumo de alcohol. No lo notamos tanto porque hay más gente en general, pero el consumo por persona sí ha caído".

Su comentario pone en contexto que, aunque la vida nocturna sigue activa, los jóvenes consumen de manera más consciente y moderada.

"Bebo solo si me apetece, normalmente la mitad de las veces" Javier Fernández, adolescente

El autocontrol, una de las claves

El impacto de estas tendencias también se nota en la convivencia y en la forma de socializar. Sergio Vázquez comenta que "salgo sobre 3 o 4 veces al mes, depende de cómo se den las noches. Bebemos un poco lo mismo a nivel de pandilla, no solemos exagerar, sabemos el momento en el que hay que parar".

Para él, como para muchos otros, el equilibrio entre diversión y autocontrol es clave.

Estos testimonios reflejan un cambio cultural en Galicia: los adolescentes parecen más conscientes de los riesgos y aprenden a disfrutar sin poner en peligro su salud.

"Bebemos un poco lo mismo a nivel de pandilla, no solemos exagerar, sabemos el momento en el que hay que parar" Sergio Vázquez, adolescente

Mientras la mayoría de la sociedad observa una cierta relajación en la percepción del alcohol y otras sustancias, los datos de Estudes 2025 confirman que Galicia mantiene un modelo de consumo más seguro y equilibrado que el conjunto de España.