Hasta cinco días sin trabajar: así será el próximo puente que se celebre en Galicia este 2026

Una vez pasado el Día del Padre, que coincide con la festividad de San José, muchos ya empiezan a pensar en cuál será el próximo festivo en Galicia. El siguiente puente en la comunidad llegará con cuatro días libres para la mayoría de los gallegos, o incluso cinco, siempre que tu trabajo te permita descansar tanto en festivos como en fines de semana.

Este próximo puente corresponde a la Semana Santa, que este año cae el jueves 2 y viernes 3 de abril, lo que permite disfrutar de cuatro días libres consecutivos, ideales para una escapada o para descansar y recargar energías. Además, en algunos municipios el Lunes de Pascua es festivo local, por lo que el descanso puede alargarse hasta cinco días.

Hasta cinco días sin trabajar

El próximo festivo en Galicia llegará con la Semana Santa: jueves 2 y viernes 3 de abril, que, sumados al fin de semana, forman un puente de cuatro días para todos los gallegos. Además, con solo pedir tres días en el trabajo, es posible disfrutar de hasta nueve días de descanso, o incluso diez en algunos municipios gallegos donde el Lunes de Pascua es festivo local.

La Semana Santa es una de las celebraciones más señaladas en el calendario gallego, ya que muchos la aprovechan para viajar, mientras que otros viven esta época al máximo. Destacan especialmente la de Ferrol y la de Viveiro, cuya Semana Santa está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

A ellas se suman otras ocho celebraciones reconocidas en Galicia, como la Fiesta del Santísimo Cristo de Fisterra, la Semana Santa de Cangas, la Semana Santa de Paradela (Meis), la Semana Santa de Betanzos, la Semana Santa de Mondoñedo, la Semana Santa de Santiago de Compostela, la Semana Santa de Lugo y la Semana Santa do Carballiño.

Esta celebración llega tras la Cuaresma, que comienza con el Miércoles de Ceniza y se extiende durante 40 días hasta el Domingo de Ramos. En 2026, la Semana Santa se sitúa a inicios de abril: el Domingo de Ramos es el día 29 de marzo, y el de Resurrección es el día 5 de abril.

El Viernes Santo, que cae a 3 de abril, será festivo en toda España, mientras que el Jueves Santo (2 de abril) y el Lunes de Pascua (6 de abril) dependen de cada comunidad autónoma. En el caso de Galicia, el Jueves Santo será festivo autonómico y el Lunes de Pascua, festivo local.

Domingo de Ramos (inicio de la Semana Santa): 29 de marzo

(inicio de la Semana Santa): 29 de marzo Lunes Santo : 30 de marzo

: 30 de marzo Martes Santo : 31 de marzo

: 31 de marzo Miércoles Santo : 1 de abril

: 1 de abril Jueves Santo (festivo en toda Galicia): 2 de abril

(festivo en toda Galicia): 2 de abril Viernes Santo (festivo en toda España): 3 de abril

(festivo en toda España): 3 de abril Sábado Santo : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección : 5 de abril

: 5 de abril Lunes de Pascua: 6 de abril

¿Dónde es festivo el Lunes de Pascua?

El lunes 6 de abril, Lunes de Pascua, será festivo en 24 ayuntamientos de Galicia, casi todos con una gran tradición de Semana Santa. Son los siguientes:

Provincia de A Coruña

Ames

Brión

Cee

Culleredo

Dodro

Fisterra

Muxía

Oleiros

Padrón

Rois

Touro

Provincia de Lugo

Monforte de Lemos (festivo el Martes de Pascua)

Quiroga

Provincia de Ourense

Sandiás

Trasmiras

Vilar de Santos

Provincia de Pontevedra