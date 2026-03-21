Juzgan en Galicia a una madre acusada de desatender y robarle 100.000 euros a su hijo menor

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 24 de marzo, a las 10.00 horas, a una mujer, acusada de desatender a su hijo y sustraer casi 100.000 euros de la cuenta del menor. Fiscalía pide para ella tres años y cinco meses de cárcel.

Según recoge el escrito fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, en 2019 el menor heredó los bienes de su padre, tras su fallecimiento, y la acusada asumió la custodia del menor, así como la administración de sus bienes.

Desde ese momento, la mujer supuestamente desatendió al menor en sus necesidades más básicas, siendo trasladado desde Vilalba, donde residían, a una vivienda en la localidad de Ribadeo donde había humedad, ratas, suciedad, y sin atender su alimentación diaria.

En base a esta situación, el niño fue declarado en situación de desamparo con carácter de urgencia por el Equipo Técnico del Menor de la Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de la Xunta, asumiendo esta su tutela el 17 de enero de 2022.

Asimismo, entre septiembre de 2019 y febrero de 2022, la acusada supuestamente transfirió un total de 97.274,24 euros de la cuenta del menor a cuentas de terceros y haciendo pagos, retiradas y traspasos desde su propia cuenta bancaria a otras cuentas.

Por todo ello, Fiscalía solicita para ella una pena de tres años de prisión por un delito de administración desleal y otra de cinco meses de cárcel por un delito de abandono de familia. Además, deberá indemnizar a su hijo en la cantidad sustraída.