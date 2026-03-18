Una avería en Atocha provoca retrasos de más de una hora en cinco trenes entre Madrid y Galicia

Una incidencia en la señalización ferroviaria registrada a primera hora de la mañana ha provocado importantes retrasos en la red de alta velocidad con origen y destino Madrid, afectando también a la conexión con Galicia.

Según ha informado Adif, un total de cinco trenes de la relación Madrid-Galicia se han visto perjudicados, con demoras superiores a los 60 minutos en algunos casos. La avería, localizada en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, se produjo a las 7:50 horas, en plena hora punta.

El fallo técnico bloqueó durante más de una hora a más de una treintena de trenes en distintos puntos de Castilla y León, afectando a prácticamente todos los servicios de larga distancia que atraviesan la comunidad. Entre ellos, los convoyes que conectan Madrid con Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, así como los que circulan por nodos clave como Valladolid y Segovia.

El tren entre Orense y Madrid, por ejemplo, ha estado parado en Zamora y el primer tren de la mañana ha salido de Zamora con 24 minutos de retraso y ha llegado con 32 a Madrid. Todo ello, debido a la avería registrada en plena hora punta.

Desde las 9.50 se recupera totalmente la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor y se restablece con normalidad el tráfico de trenes en las líneas de alta velocidad afectadas. Los trenes que se… https://t.co/g3zkamFEpO — INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026

La situación comenzó a normalizarse a partir de las 9:50 horas, cuando se recuperó por completo la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones madrileñas de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor. Desde ese momento, los trenes detenidos reanudaron la circulación, aunque con retrasos que, según Adif, irán reduciéndose de forma progresiva a lo largo del día.