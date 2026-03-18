Un tren de Renfe en la estación de Ponferrada.

Un tren de Renfe en la estación de Ponferrada. Wikipedia

Galicia

Una avería en Atocha provoca retrasos de más de una hora en cinco trenes entre Madrid y Galicia

La incidencia en el sistema de señalización bloqueó más de 30 convoyes en plena hora punta y afectó a conexiones de larga distancia hasta que el tráfico se restableció dos horas después

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Una incidencia en la señalización ferroviaria registrada a primera hora de la mañana ha provocado importantes retrasos en la red de alta velocidad con origen y destino Madrid, afectando también a la conexión con Galicia.

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Según ha informado Adif, un total de cinco trenes de la relación Madrid-Galicia se han visto perjudicados, con demoras superiores a los 60 minutos en algunos casos. La avería, localizada en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, se produjo a las 7:50 horas, en plena hora punta.

El fallo técnico bloqueó durante más de una hora a más de una treintena de trenes en distintos puntos de Castilla y León, afectando a prácticamente todos los servicios de larga distancia que atraviesan la comunidad. Entre ellos, los convoyes que conectan Madrid con Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, así como los que circulan por nodos clave como Valladolid y Segovia.

El tren entre Orense y Madrid, por ejemplo, ha estado parado en Zamora y el primer tren de la mañana ha salido de Zamora con 24 minutos de retraso y ha llegado con 32 a Madrid. Todo ello, debido a la avería registrada en plena hora punta.

La situación comenzó a normalizarse a partir de las 9:50 horas, cuando se recuperó por completo la gestión del tráfico ferroviario en las estaciones madrileñas de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor. Desde ese momento, los trenes detenidos reanudaron la circulación, aunque con retrasos que, según Adif, irán reduciéndose de forma progresiva a lo largo del día.