"Temperaturas más propias del mes de abril": Aemet confirma hasta 25ºC para el Día del Padre en Galicia

El festivo de San José ya está aquí. El próximo 19 de marzo será festivo en Galicia, y muchas personas se preguntan si el tiempo acompañará para programar una mini escapada a la playa o a la montaña.

Pues bien, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene buenas noticias para el Día del Padre: el 19 de marzo se espera una jornada casi primaveral, con temperaturas alrededor de los 25ºC en algunas zonas.

Máximas de casi 25ºC para el Día del Padre

El tiempo estable marca el inicio de la semana en Galicia. Después de una semana variable, la llegada de un dorsal en capas medias, acompañada por el anticiclón en superficie, garantiza tiempo soleado durante los próximos días.

"Además, la irrupción de una masa de aire más suave, unida a la estabilidad, propiciará un fuerte ascenso térmico de las máximas", informa el portal meteorológico Eltiempo.es. Con ello, los valores podrían aproximarse a los 25ºC en Ourense y a los 23ºC en A Coruña.

La tónica general para los próximos días será cielos despejados o con nubes y temperaturas agradables, gracias a la presencia del anticiclón. Esta subida de temperaturas ya se empieza a notar y se espera que continúe en aumento a lo largo de la semana.

Coincidiendo con el festivo por el Día del Padre, que muchos trabajadores aprovecharán para hacer puente, será una oportunidad ideal para pasear por la playa, realizar rutas por la montaña o simplemente tomar un café en una terraza.

#ElTiempoMañana Las altas presiones ganan terreno y la estabilidad se impone en la mayor parte del país. Las temperaturas continúan en ascenso devolviendo un ambiente muy primaveral. pic.twitter.com/mvSfWbFgke — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 15, 2026

Ourense registrará las temperaturas más elevadas, cerca de 25ºC, aunque tampoco se quedará atrás A Coruña con 23ºC o Santiago de Compostela con 22ºC. En Vigo, las temperaturas serán algo más suaves, rondando los 21ºC. "Más propias del mes de abril", señala la Aemet.

🌊Hoy temporal marítimo en los litorales gallego y cántabro, en el estrecho y Baleares. Mañana continuará en el norte y estrecho y a partir del viernes y fin de semana es probable en el Mediterráneo



🌡️Temperaturas máximas más propias de mes de abril, a partir del viernes bajarán pic.twitter.com/TywvUpMIKu — AEMET (@AEMET_Esp) March 16, 2026

No obstante, a pesar del buen tiempo, se podrían producir algunos chubascos en distintas zonas de la región, como adelanto de nuevas lluvias, debido a la presencia de una borrasca fría aislada en el Atlántico.

"A partir del viernes la incertidumbre es máxima, ya que el desplazamiento de la borrasca aún no está claro. El fin de semana es aún una incógnita: dependerá de cómo evolucione la borrasca", apunta Eltiempo.es.

Sea como sea, Galicia vivirá esta semana un adelanto primavera que, además, coincide con una jornada festiva en la región.