Absuelto en Galicia un hombre acusado de agresión sexual a un menor por desconocer su edad

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a un hombre que estaba acusado de dos delitos de agresión sexual a un menor, tras considerar que actuó bajo un error sobre la edad de la otra persona, a la que conoció a través de una aplicación de contactos.

Según recoge la sentencia, ambos se conocieron a comienzos de 2022 a través de la plataforma Grindr y posteriormente acordaron varios encuentros en la ciudad de Lugo.

El tribunal señala que en el perfil de la aplicación figuraba que la otra persona tenía 18 años, circunstancia que fue determinante para la valoración de los hechos.

La resolución explica que durante el juicio se analizaron las conversaciones mantenidas entre ambos, así como las declaraciones realizadas por las partes.

Tras valorar las pruebas practicadas, la sala considera que no quedó acreditado que el acusado conociese la edad real de la otra persona en el momento de los encuentros.

La Audiencia indica que el elemento del conocimiento de la minoría de edad resulta esencial para determinar la responsabilidad penal en este tipo de casos.

En este sentido, los magistrados concluyen que existió un error invencible sobre la edad, lo que excluye la responsabilidad penal del acusado.

La causa se inició tras una denuncia presentada en marzo de 2022. El Ministerio Fiscal solicitaba penas de prisión por dos delitos de agresión sexual, además de otras medidas accesorias.

No obstante, tras analizar el conjunto de la prueba, el tribunal acordó la absolución del acusado, al entender que no se pudo demostrar que supiera que la otra persona era menor de edad en el momento de los hechos.