Luto en la política gallega: muere Antón Louro, exdelegado del Gobierno en Galicia

El exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, ha fallecido a los 73 años, según han confirmado fuentes del PSdeG. Figura clave del socialismo gallego, fue secretario de Organización con Emilio Pérez Touriño y ocupó distintos cargos desde finales de los años 80.

Licenciado en Ciencias Químicas por la USC, ejerció como profesor antes de dar el salto definitivo a la política. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004 y, en paralelo, secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004, en los años previos a la llegada de los socialistas a la Xunta.

En 2004 pasó al Congreso como diputado por Pontevedra y, tras las municipales de 2007, sumó también la Concejalía de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Pontevedra, dentro del gobierno bipartito BNG–PSdeG.

En 2009 renunció a sus actas de diputado y concejal para asumir la Delegación del Gobierno en Galicia. Dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las municipales de Pontevedra y, tras esa etapa, se alejó de la primera línea política, aunque siguió vinculado a la vida orgánica del partido.

Antón Louro será despedido en el Tanatorio San Marcos, en Pontevedra, desde las 12:30 horas de este jueves hasta las 17:00 horas del viernes, hora a la que se celebrará una ceremonia de despedida en las mismas instalaciones

Despedida del socialismo gallego

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Antón Louro, el socialismo gallego ha querdio despedirse de una de las figuras que ayudó a "escribir las mejores páginas" recientes del PSdeG. Su muerte ha provocado un profundo pesar en las filas socialistas, que lo recuerdan como un referente orgánico y un hombre de consensos.

Louro fue clave en la etapa que llevó a Emilio Pérez Touriño a la Xunta, al frente de la secretaría de Organización, desde la que contribuyó a revitalizar el partido. Después daría el salto a Madrid como diputado y delegado del Gobierno en Galicia durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lo ha definido en redes como un "socialista de raza" que ayudó a transformar Galicia y a lograr un gobierno socialista en la Xunta. De él destaca su proximidad, su sentido del humor y una serenidad «que hacía todo más sencillo», y traslada un «abrazo muy profundo» a su familia, amistades y compañeros de Pontevedra.

También el actual delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha expresado su "profunda tristeza" por la pérdida de un "servidor público incansable, comprometido con el país y con el bienestar de los gallegos y las gallegas". A los mensajes se han sumado referentes socialistas como Valentín González Formoso, Gonzalo Caballero o Mar Barcón, que subrayan su papel en la reconstrucción del PSdeG y su talante dialogante.

El reconocimiento a su trayectoria ha traspasado las siglas del partido. Desde el PP, el portavoz en Pontevedra, Rafael Domínguez, lo ha recordado como "un hombre bueno y comprometido con su tierra, siempre dispuesto a trabajar por Pontevedra".

Además, el anterior secretario xeral y actual presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha destacado que Louro fue una "figura clave" y un "servidor público siempre comprometido" con Galicia.

En esta línea, el también exjefe de filas del PSdeG Gonzalo Caballero, ha mostrado su "tristeza" por la muerte del "socialista galleguista".

Además, otros socialistas como Mar Barcón, quien también ocupó la secretaria de Organización del PSdeG, lo ha recordado como una figura sin la que "no hubiese sido posible aquella reconstrucción del PSdeG y la llegada al Gobierno gallego".

También la senadora y concejala de Vigo Carmela Silva lo ha recordado como un "hombre culto, dialogante y buena persona". "Su legado queda con nosotros", ha indicado.