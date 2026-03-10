La Xunta pide una reunión urgente al Gobierno por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio

Rastro de misiles lanzados desde Tel Aviv el pasado 28 de febrero. Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

La Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno central la convocatoria urgente de una reunión con las comunidades autónomas para analizar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, especialmente en lo que respecta a las empresas exportadoras y al encarecimiento de los costes logísticos.

La petición fue realizada por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras la reunión celebrada este martes de la Mesa de Apoyo Logístico a la Empresa, convocada por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y en la que participaron representantes de algunos de los principales clústeres empresariales de Galicia.

Lorenzana señaló que el Ministerio de Economía debería reunir cuanto antes a las comunidades autónomas para conocer de primera mano la situación de los sectores en cada territorio y plantear posibles medidas de apoyo.

Aunque indicó que todavía es pronto para determinar el impacto a medio plazo del conflicto, la principal preocupación de las empresas se centra en el incremento de los costes logísticos y en la subida de los precios de los combustibles.

En el encuentro participaron representantes de Ceaga (automoción), el Clúster de la Función Logística de Galicia, Cointega (sector textil), Asime (industria metalúrgica), Clusaga (sector alimentario) y el Clúster del Granito, que analizaron las primeras consecuencias del contexto internacional en la actividad empresarial.

Durante la reunión se puso de relieve que la situación geopolítica está provocando cambios en las rutas marítimas, aumentos en los costes de transporte y recargos adicionales en los fletes, lo que está encareciendo el transporte internacional incluso en rutas alejadas de la zona del conflicto.

También se advirtió de una mayor congestión en los puertos y de la necesidad de reforzar los stocks ante posibles retrasos en los plazos de entrega por parte de las navieras.

Por sectores, el Clúster Alimentario de Galicia alertó de la volatilidad de los precios y del aumento del coste energético, mientras que desde Ceaga indicaron que por ahora no se detecta un impacto directo en la cadena de suministro, aunque existe incertidumbre sobre la evolución de la situación internacional.

En el ámbito textil, Cointega recordó la importancia del mercado de Oriente Medio para la industria gallega, señalando que el conflicto podría generar sobrecostes logísticos y alteraciones en las cadenas de aprovisionamiento.

Por su parte, Asime y el Clúster del Granito apuntaron al incremento de los costes energéticos y de las materias primas, además de posibles repercusiones en proyectos internacionales y operaciones comerciales en la región.

La Xunta avanzó además que el Igape realizará durante los próximos quince días una recogida de datos para monitorizar la evolución de los distintos sectores y volverá a convocar una nueva reunión con el tejido empresarial para evaluar la situación.

Durante la jornada también se compartió información trasladada por el responsable de la antena del Igape en Dubái, que continúa operativa y mantiene un seguimiento permanente de la actividad económica en la región.