Renfe invertirá 2,4 millones en mejorar 18 estaciones de tren en Galicia

Renfe pondrá en marcha en Galicia un paquete de actuaciones en 18 estaciones de Ancho Métrico de Cercanías y Media Distancia dentro del nuevo plan estatal A punto, un programa de mejoras rápidas en infraestructuras ferroviarias que se desarrollará entre 2026 y 2027.

En el caso gallego, la inversión prevista asciende a 2,4 millones de euros.

El plan forma parte de una iniciativa nacional que destinará 24,8 millones de euros a la mejora de 110 estaciones ferroviarias de toda España, con actuaciones de impacto inmediato destinadas a mejorar el estado de las instalaciones y la experiencia de las personas viajeras.

Las obras comenzarán previsiblemente en mayo y tendrán una duración estimada de 18 meses.

En Galicia, la primera fase de actuaciones incluirá estaciones como O Alto do Castiñeiro, Pedroso de Narón, Xuvia, San Sadurniño o Santa Icía, donde se ejecutarán mejoras centradas en iluminación, accesibilidad, vestíbulos o barandillas, entre otros elementos de las instalaciones.

Posteriormente, en una segunda fase del programa, también se intervendrá en Folgueiro, Viveiro Apeadero, Moeche, San Cibrao, Marzán, Fazouro, Xuances, O Ponto, Sedes, Cerdido, Os Castros, Emtrambarrías y Madeiro, ampliando así el alcance del plan en la red ferroviaria del norte de Galicia.

Según explica Renfe, el objetivo del programa es ejecutar intervenciones de escasa complejidad técnica pero con un impacto visible a corto plazo, capaces de revertir el deterioro de algunas estaciones y mejorar el confort y la accesibilidad para las personas usuarias.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la mejora de la imagen exterior de las estaciones, renovación de vestíbulos, pavimentación, iluminación, instalación o reparación de marquesinas en andenes, adecuación de aparcamientos, estacionamientos para bicicletas o encaminamientos pododáctiles para personas con discapacidad visual.

La compañía ferroviaria también ha creado una identidad visual específica para el plan A punto, con un logotipo que permitirá identificar en cada estación las obras que se estén ejecutando dentro de este programa de mejora de las instalaciones ferroviarias.