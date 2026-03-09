Galicia reduce alcohol, tabaco y drogas en adolescentes y refuerza prevención con 7,1 millones de euros

Los resultados de la Enquisa sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes 2025) muestran que Galicia presenta un perfil de consumo más favorable que la media estatal, con descensos sostenidos en alcohol, tabaco, cannabis, hipnosedantes y bebidas energéticas entre adolescentes de 14 a 18 años.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que el consumo intensivo ocasional de alcohol se ha reducido a la mitad en dos años, pasando del 12,3 % en 2023 al 5,8 % en 2025.

Además, el 72,9 % del alumnado ha consumido alcohol alguna vez, frente al 73,9 % de media estatal, y el consumo en los últimos 30 días se sitúa en 51,3 %, confirmando una tendencia descendente respecto al 58,8 % de 2023. Las intoxicaciones etílicas recientes afectan al 17,9 % de los estudiantes, frente al 23,3 % del estudio anterior.

En cuanto al tabaco, la prevalencia diaria es ya minoritaria (5,6 %) y el consumo alguna vez en la vida alcanza el 29,2 %. Por su parte, el cannabis mantiene su tendencia a la baja, con un 20,2 % de consumo alguna vez y un descenso en consumo reciente del 18,6 % al 12,2 %.

Los hipnosedantes presentan consumos ligeramente inferiores a la media estatal, con un 3,5 % en Galicia frente al 3,9 % en España.

Las bebidas energéticas registran un 31,3 % de prevalencia, especialmente entre chicos, casi siete puntos por debajo de la media estatal (38,4 %), mientras que el uso problemático de internet afecta al 15,5 % del alumnado, frente al 19,4 % en España.

El uso problemático de redes sociales es del 20 % y el juego con dinero apenas alcanza el 4,4 %, cifras inferiores a la media estatal. Además, el 83,7 % del alumnado reconoce haber jugado a videojuegos el último año, frente al 84,4 % del conjunto de España.

Rueda subrayó que la Xunta ha implementado programas de prevención y asistencia a menores y adolescentes con conductas adictivas, destinando 7.184.220 euros a convenios con cinco entidades sin ánimo de lucro: Fundación Monte do Gozo (1.245.119 euros), Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña (2.111.209 euros), Asociación Ferrolá de Drogodependencias (1.169.901 euros), Cruz Vermella Lugo (777.972 euros) y Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada Vigo (1.880.019 euros).

Durante 2025, 4.664 personas participaron en los programas, de las cuales 3.762 fueron hombres y 902 mujeres.

El presidente resaltó que las adicciones se consideran una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinar y personalizado, y que la atención se integra desde el Servicio Galego de Saúde, incluyendo desde el 1 de enero las unidades de drogodependencia de titularidad municipal.

La Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria coordina estos servicios con los recursos sociales, potenciando la integración y el seguimiento sanitario.

Además, el pasado 7 de marzo entró en vigor la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de conductas adictivas, que convierte a Galicia en la primera comunidad en prohibir la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores, equiparándolos a alcohol y tabaco, y reforzando la prevención frente a hábitos emergentes.

El Estudes 2025 refleja también un cambio de hábitos en la juventud gallega, con mayor participación en actividad deportiva y ocio saludable, factor protector frente a las adicciones.

El 74 % de los estudiantes practica algún deporte semanalmente, consolidando la educación preventiva en los centros educativos, la familia y la comunidad.

Entre las medidas destacadas de la Xunta se incluyen los programas educativos Apuntámonos a non beber y Clases sen Fume, el proyecto Adestrar sen pantallas, gañar en saúde, así como herramientas digitales como Plataforma Sanidade Mediaverso y la web Xanela Aberta, dirigidas a familias y adolescentes para fomentar hábitos saludables y prevenir conductas adictivas.