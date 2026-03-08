CSIF reclama delegados sindicales especializados en igualdad y violencia de género en Galicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la creación de delegados sindicales especializados en Igualdad y Violencia de Género en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.

El sindicato defiende esta medida bajo el lema "Por una igualdad real. De las leyes a los hechos", con el objetivo de avanzar de los compromisos formales a acciones concretas que garanticen entornos laborales seguros y libres de discriminación.

Según la organización, la figura de estos delegados permitiría mejorar la prevención, la atención y el acompañamiento a las víctimas ante posibles casos de discriminación o acoso.

Desde CSIF advierten además de que los recientes casos de acoso y violencia conocidos en distintas instituciones públicas y ámbitos laborales evidencian que se trata de un problema estructural, por lo que consideran necesario reforzar los mecanismos de protección existentes.

En este sentido, el sindicato impulsará ante las administraciones una revisión de los protocolos actuales para mejorar su eficacia y facilitar vías claras de actuación para las víctimas.

La organización también ha puesto el foco en las desigualdades que siguen afectando a las mujeres en el ámbito laboral, como la persistencia de la brecha salarial o las dificultades para la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados, factores que influyen en la carrera profesional y en los ingresos de muchas trabajadoras.

En este contexto, CSIF recuerda que el reciente Acuerdo Marco para la mejora del empleo público incluye medidas para reforzar la igualdad en las administraciones, como la aplicación de protocolos integrales frente al acoso sexual o por razón de sexo, la actualización periódica de los planes de igualdad y el impulso de mecanismos de transparencia salarial.

Precisamente, la transparencia salarial y las auditorías retributivas fueron el eje de la IV Jornada Autonómica de Igualdad organizada por CSIF Galicia la pasada semana, centrada en detectar y corregir desigualdades salariales en los centros de trabajo.

Además, en Ourense el sindicato se sumó a las actividades del 8M con un acto de reconocimiento a los planes de igualdad en la administración local celebrado el pasado jueves.

Desde la organización insisten en que el 8 de marzo debe servir para reforzar el compromiso colectivo con una igualdad real y efectiva.

"La igualdad no puede quedarse en las leyes o en los discursos; debe traducirse en medidas concretas, evaluables y visibles en los centros de trabajo", señalan desde CSIF.