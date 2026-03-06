Facenda afirma que Galicia se adapta a un contexto económico de incertidumbre permanente

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, considera que la economía gallega se está "acostumbrando" a un contexto de incertidumbre constante, marcado por conflictos bélicos o tensiones comerciales, y que está marcando "una senda" para responder a cada nuevo obstáculo.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa sobre el desempeño fiscal de la comunidad, en la que ha reivindicado algunas de las cifras que ya había adelantado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes tras el Consello.

"Desde 2020 la incertidumbre siempre está ahí, sea por el motivo que sea. Parecía que iba a ser algo puntual, pero siempre surge un nuevo factor", ha explicado Miguel Corgos.

En este sentido, ha destacado que la rápida salida de la crisis derivada de la pandemia se debió en buena medida al apoyo de las administraciones públicas. También ha recordado la subida de precios registrada en 2022 por la crisis energética y el impacto posterior de la guerra en Ucrania.

A ello se sumó, ha añadido, un cambio de ciclo en la política monetaria y, más recientemente, nuevos factores de incertidumbre derivados de las tensiones geopolíticas y de lo que ha definido como "una guerra comercial", que también puede afectar a la economía.

Corgos ha señalado que Galicia, como una economía "cada vez más abierta", ha logrado consolidar su nivel de exportaciones pese a este contexto complejo -tras varios años de crecimiento y cifras récord que se estancaron en 2025-, aunque reconoce que la comunidad también se ve afectada por estos obstáculos.

"Nos estamos acostumbrando a vivir con estos problemas y a marcar una senda de cómo movernos entre ellos y responder a cada obstáculo que aparece", ha subrayado. "Para eso, contar con unas buenas finanzas es una ayuda", ha añadido.

El conselleiro también ha señalado que el "difícil invierno" en Galicia supone otro factor con impacto económico y ha apostado por mantener el diálogo con los sectores afectados para plantear medidas que faciliten su actividad.

Preguntado por el margen de actuación de la Xunta, ha explicado que primero será necesario evaluar el alcance de los daños o problemas, analizarlos y, si fuese necesario, estudiar medidas extraordinarias. "Mi trabajo será buscar recursos", ha bromeado.

Desempeño fiscal

Tras la rueda de prensa, la Consellería de Facenda difundió un comunicado en el que destaca que la Xunta aumentó en más de 3.000 millones de euros el gasto social en los últimos seis años.

Según los datos presentados por Corgos, la inversión en este ámbito creció un 41,3%, un refuerzo del gasto social que, según defendió, se ha compatibilizado con un endeudamiento responsable que permite mantener la solvencia de la comunidad.

El conselleiro también recordó que la ejecución del presupuesto autonómico alcanzó el 97,4% en 2025, cifra que asciende al 100,8% si se contabilizan solo los fondos propios.

Además, defendió que el crecimiento del PIB gallego es "más robusto" que la media, algo que vinculó a la evolución del mercado laboral. En este sentido, mostró una gráfica que su departamento denomina "la tenaza", que refleja la evolución inversa entre empleo y paro: aumento continuado de las afiliaciones y descenso sostenido del desempleo, con la excepción de 2020 por el impacto de la pandemia.

A juicio del conselleiro, este comportamiento del mercado laboral es "el mejor corolario" del desempeño económico de Galicia.

En cuanto a los ingresos, Facenda destaca que los ingresos no financieros aumentaron, con especial peso de los ingresos tributarios, que crecieron un 6% hasta alcanzar los 8.371 millones de euros.