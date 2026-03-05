Una de cada cinco mujeres gallegas está en riesgo de pobreza, según un estudio de Adecco

Un total de 281.000 mujeres, una de cada cinco (20%), se encuentra en riesgo de pobreza en Galicia, según un estudio publicado este jueves por la Fundación Adecco con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

El Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la entidad ha presentado el 13º informe '#EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral', elaborado con la colaboración de distintas empresas.

El estudio señala que en Galicia la tasa de actividad femenina continúa cinco puntos por debajo de la masculina: un 52% frente al 57%. Esto implica que casi la mitad de las mujeres en edad laboral (48%) no tiene empleo ni lo busca, frente al 43% de los hombres.

Según el informe, esta menor participación en el mercado laboral tiene una consecuencia directa: un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

En el conjunto de la comunidad, el 18,8% de la población -unas 510.000 personas- está en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con el 15º informe AROPE sobre el Estado de la pobreza en España. La proporción es mayor entre las mujeres (20%) que entre los hombres (17,5%), lo que equivale a 281.000 mujeres y 228.000 hombres en situación de vulnerabilidad social.

El informe subraya que las mujeres con discapacidad, mayores de 45 años en desempleo de larga duración, con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género parten de una situación de mayor vulnerabilidad, que se agrava en ausencia de empleo.

En este contexto, el 95% de las mujeres encuestadas identifica el empleo como la principal vía para mejorar sus condiciones de vida y salir de la vulnerabilidad. Sin embargo, solo tres de cada diez confían en poder acceder a un trabajo estable durante este año.

Aunque el pesimismo laboral es generalizado, las expectativas más bajas se registran entre las mayores de 45 años que llevan largo tiempo en paro. En este grupo, solo el 25% cree que logrará un empleo estable en 2026.

La débil vinculación con el mercado laboral y los periodos prolongados de inactividad también tienen impacto económico: ocho de cada diez mujeres en situación de vulnerabilidad reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes. Además, el 86% afirma que el desempleo afecta negativamente a su salud mental.