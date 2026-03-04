Rueda rechaza las "amenazas" de Trump y afea a Sánchez ir "por libre": "Puede tener consecuencias"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia España, pero también se ha mostrado muy crítico con la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ir "por libre" por "intereses electoralistas" y ha advertido de que podría tener "consecuencias muy malas" para el país.

"A mí no me gustaron las amenazas del presidente Trump", ha sentenciado Rueda, en declaraciones a los medios en Bruselas recogidas por Europa Press, un escenario en el que ha reivindicado que es "fundamental" que tenga "un respeto" por España.

Dicho esto, tras la proclama de Sánchez del 'no a la guerra', el presidente gallego ha afirmado que tampoco le gustó "que se quiera ir por libre" y se muestre "una postura diferente a los demás" cuando se está en el marco de una "alianza".

"En este mundo y a estas alturas, hay que ser consciente de que esto no es así", ha argumentado.

"Por tanto, amenazas a España, ninguna. Pero que por simple cálculo electoral que, en mi opinión, es lo que mueve al presidente Sánchez a hacer estas declaraciones, por simple interés partidista, hablar en nombre de todo un país, apartarse completamente sin hablarlo con nadie de lo que es una postura común de la alianza en la que estamos, creo que en este momento es algo muy complicado y que puede tener consecuencias muy malas para España", ha aseverado.

"Yo pediría al presidente del Gobierno que piense en los intereses del país, no en los intereses de su partido o en los intereses electoralistas personales", ha continuado.

"Una postura común"

Sobre el impacto económico y si se había abordado en el marco de la reunión que mantuvo con los presidentes de las delegaciones nacionales y la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tutto, Rueda ha replicado que en este caso el encuentro mantuvo el foco en la posición ante el nuevo marco financiero plurianual de la UE.

"Era para preparar el pleno de esta tarde, fijar una postura común, que no es sencillo porque somos muchas regiones pertenecientes a diferentes países, pero al final llegamos a un acuerdo. La postura común que es lo que nos da fuerza, todo lo contrario de lo que decidió hacer el presidente Sánchez", ha esgrimido el presidente gallego.

"Hablamos de la necesidad de escucharnos entre todos, pero fijar una postura común y, desde luego, también debería aplicarlo el presidente Sánchez a la hora de decidir cosas en política exterior tan graves y que pueden tener tantas consecuencias", ha concluido.