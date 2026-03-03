Fallece el periodista gallego Fernando Ónega

El periodista gallego Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años. Natural de Pol, un municipio de la provincia de Lugo, Ónega ejerció como director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y dirigió programas informativos en radios como la SER, Cope y Onda Cero.

El periodista también fue colaborador en TVE, Telecinco y Antena 3, además de ser columnista de opinión en varios periódicos. Según recoge EL ESPAÑOL en base a información del medio que dirigía, 65ymás, su fallecimiento se produjo a las 19:00 horas.

"España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales", afirmaba este mismo diario.

Ónega, padre de las también periodistas Cristina y Sonsóles Ónega, será velado en una capilla ardiente que estará abierta este miércoles, día 4, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

