La Xunta destina 207 millones de euros hasta 2030 a la Estrategia gallega del paisaje

La Xunta de Galicia destinará 207 millones de euros hasta el año 2030 a potenciar la naturaleza dentro de la 'Estratexia galega da paisaxe', con una serie de medidas transversales para consolidar su valor ambiental, social y cultural y como recurso estratégico. En ese plan se identificarán actuaciones sectoriales en distintas áreas para dar prioridad a criterios paisajísticos.

"Este novo enfoque institucional supón un salto cualitativo que permitirá fomentar as sinerxías entre as diferentes consellerías para dar unha mellor resposta ás políticas públicas con incidencia territorial", destaca el Ejecutivo gallego en una nota de prensa, tras la aprobación de la estrategia en el Consello da Xunta celebrado este lunes.

Para la elaboración del plan se contó con la participación de distintos departamentos de la Xunta, otras administraciones y un grupo asesor de personas expertas en cerca de 40 encuentros de trabajo.

La Estratexia continúa el trabajo realizado por la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con el Instituto de Estudos do Territorio en respuesta a "un escenario máis complexo e exixente" de lucha contra el cambio climático, la evolución normativa con leyes como la del litoral de Galicia y una nueva realidad territorial y demográfica.

El objetivo principal es que Galicia cuente con un territorio "máis cohesionado, sostible e resiliente" avanzando en la integración del paisaje en políticas sectoriales para protegerlo, gestionarlo, ordenarlo y coordinar y concienciar a la población.

Prevención de incendios, integración de zonas mineras y "fermosismo"

La 'Estratexia galega da paisaxe' se divide en seis ejes.

Uno de puesta en valor del patrimonio paisajístico, con 71,1 millones de euros para la integración paisajística del litoral, acciones de recuperación paisajística y restauración de sistemas fluviales, zonas húmedas y elementos etnográficos hídricos. Se rehabilitarán infraestructuras como presas, puentes o pasarelas y se mejorará la accesibilidad y los servicios públicos creando senderos y zonas de descanso. También se rehabilitarán elementos del patrimonio cultural como entornos del Camino o mercados de abastos.

Otro se centra en paisajes productivos y resilientes, con un presupuesto de 56,2 millones de euros para la integración del sector agropecuario como configurador del paisaje rural. Se actuará en la optimización del uso del suelo y la prevención de incendios, el fomento de la producción multifuncional de los montes gallegos impulsando productos como la miel o setas. También se restaurará la dinámica natural de los ríos y se integrarán paisajísticamente las infraestructuras en zonas en riesgo de inundación y se crearán refugios climáticos.

En la recuperación y restauración paisajística, con 10,7 millones de euros, se rehabilitarán áreas antropizadas y entornos afectados por los incendios forestales mediante la restauración ecológica y la integración paisajística de zonas mineras en desuso, de infraestructuras viarias y de las áreas industriales.

Otro eje aborda la mejora de la calidad de vida y el bienestar con espacios de uso público sostenibles, saludables y respetuosos, promoviendo el "fermosismo" y acciones a través del plan Hurbe. El presupuesto es de 49,8 millones de euros.

Además, con una partida de 9,7 millones de euros, se llevarán a cabo acciones de implicación y concienciación, especialmente entre la población joven. Por último, respecto a la planificación territorial paisajística, se destinarán 9,4 millones de euros a la elaboración de pautas y recomendaciones técnicas para integrar el paisaje en iniciativas con repercusión en la ordenación del territorio.