La gallega Yolanda Díaz descarta presentarse a las elecciones nacionales de 2027

La ministra ha hecho pública su decisión a través de un comunicado en el que hace un repaso por los logros conseguidos al frente de su departamento y tiene un guiño con Galicia, donde aprendió la política que practicó "y sigo practicando"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se presentará a las elecciones generales de 2027 como candidata. Así lo ha anunciado este miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que hace un repaso a los logros conseguidos al frente de su departamento y tiene un guiño con Galicia.

"Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno", señala Díaz, que fue la candidata de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023.

La vicepresidenta segunda comienza su misiva señalando que "estamos en un momento de excepcionalidad democrática y cambios profundos en todo el mundo": "En este tiempo, el Gobierno de España está siendo una inspiración, un ejemplo de que es posible hacer las cosas de otra manera".

Reivindica su trabajo en el Gobierno

Díaz reivindica en la carta que durante los últimos años de Gobierno han conseguido una tasa de paro por debajo del 10%, con récord de personas ocupadas y con elevadas tasas de contrataciones indefinidas. Algo a lo que suma la subida del salario mínimo en un 66%, hasta los 1.221 euros.

La misiva también hace referencia al avance "de la mano del feminismo", con el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, la legislación de los derechos laborales de las personas LGTBIQ+ o el aumento de los permisos por nacimiento y cuidado a 22 semanas.

Respecto a la pobreza infantil, Díaz señala que bajó del 28,3% al 20,9%, mientras que España crece "el doble que la media europea". Datos a los que añade que "en los próximos meses ese trabajo seguirá dando pasos y construyendo derechos", aunque "queda mucho por hacer". Y reivindica, además, la política del Gobierno nacional de acogimiento frente a las deportaciones de Trump.

"Lo hemos hecho con humildad, con trabajo y con un enorme esfuerzo. Hemos conseguido lo que nos decían que era imposible conseguir", continúa la misiva de la ministra de Trabajo, que añade que siempre ha buscado servir a los trabajadores y trabajadoras del país.

Renuncia a ser candidata a las elecciones

"Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiendo de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", señala Yolanda Díaz.

Y continúa: "Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno".

Llega así la comunicación oficial de que la gallega no encabezará a la izquierda alternativa en los próximos comicios, una de las incógnitas que había después de la refundación de la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

La vicepresidenta del Ejecutivo explica que dio el paso de encabezar Sumar en 2023 pensando "en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país": "Dijimos entonces que sin Suar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daban por perdido".

"Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer", explica la ministra de Trabajo.

Díaz señala que se abren caminos para "insuflar de vida e ilusión al espacio progresista", refiriéndose al debate abierto el pasado 18 de febrero por Gabriel Rufián y a la confirmación de que Sumar sigue en pie.

La política señala que quiere cuidar todo esto que están naciendo, acompañándolo, cuidándolo y impulsándolo "con toda mi energía", pero al mismo tiempo quiere también cuidar del Gobierno de coalición, "porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos".

Un recuerdo a Galicia

Yolanda Díaz señala que respiró política en casa, y que son las palabras con las que aprendió a hablar en un hogar lleno de democracia, cultura, dignidad y amor por lo común.

"A política que aprendín na miña casa é a que practiquei sempre e sigo practicando. É a forza da miña terra, de Galicia, e da miña lingua, o galego. E sa parte de min que é unha peza dun crebacabezas máis grande", añade , ya en gallego, la vicepresidenta del Gobierno.

El mensaje de la ministra de Trabajo concluye reivindicando España como un país "hermoso y diverso, construido de muchas piezas, de muchas historias cruzadas". Y mira al futuro: "La tarea pendiente es ganar el país".