Galicia en los informes policiales del 23F: de la "normalidad absoluta" a los "desalojos"

El Gobierno central ha hecho públicos este martes los archivos oficiales relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, incluyendo comunicaciones internas que detallan la situación en Galicia.

La documentación, disponible en la web de La Moncloa, ofrece una radiografía de aquellas horas decisivas y de las jornadas inmediatamente posteriores.

Entre los textos difundidos figuran partes remitidos desde la entonces VIII Región Militar y comunicaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

En ellos se constata que en la ciudad herculina no se produjeron alteraciones destacables durante la jornada del asalto al Congreso encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, que luego permanecería varios meses encarcelado en la prisión de La Palma, en Mugardos.

Las dependencias militares mantuvieron su actividad habitual, según reflejan los intercambios telegráficos conservados. "Esta tónica de normalidad se registra en todas las ciudades importantes de Galicia donde existen acuartelamientos militares", dice el teletipo.

La documentación incorpora asimismo referencias a contactos institucionales mantenidos aquel día en A Coruña. El entonces alcalde, Domingo Merino, acudió junto a miembros de la corporación municipal a mantener conversaciones con el responsable del Gobierno Civil, en un contexto de incertidumbre política a nivel nacional.

Todo ello en un día en el que "en las proximidades y exterior de los acuartelamientos de la Ciudad Vieja, Capitanía General y Comandancia de Marina, la normalidad es absoluta y permanecen las guardias habituales".

Los informes de la Dirección General de la Policía tampoco recogen incidentes reseñables en la ciudad, aunque sí mencionan movilizaciones laborales en distintos puntos de Galicia en las fechas posteriores.

En el caso de A Coruña, los partes oficiales insisten en que la actividad administrativa y la presencia de fuerzas de seguridad se desarrollaron sin episodios de desorden.

Por su parte, en Santiago de Compostela se recogen "desalojos" en las facultades de Filología, Ciencias de la Educación e Historia. Además, se registraron en los oficios de la Policía que "pedía acciones en favor de la democracia" y pidiendo "el castigo de los culpables y la depuración de elementos fascistas fascistas de los cuerpos de seguridad del estado".

En Ferrol se recogen paros de 3.500 trabajadores de Astano entre las 10:00 y las 12:00, y de 6.000 de Bazán entre la 12:00 y las 13:00.

En Vigo, por su parte, también hubo concentraciones en Álvarez, de 30 minutos, en Barreras, de hora y media, en Vulcano, de una hora, y asambleas en estas empresas además de en Citroën.

Los documentos recogen también "normalidad absoluta" en toda la provincia de Lugo, por lo que se adoptaron "las medidas de vigilancia ordinarias".

Fraga, enfrentado con los secuestradores

Uno de los diputados secuestrados fue Manuel Fraga, ministro en varias etapas del régimen de Franco, fundador del Partido Popular y presidente de la Xunta de Galicia.

Los documentos publicados recogen un incidente que protagonizó durante el secuestro, cuando se enfrentó a sus captores.

"Manuel Fraga Iribarne, pasadas las 9:30, se levantó de su escaño y manifestó públicamente "quiero salir porque esto es un atentado contra la democracia", frases que fueron apoyadas por sus compañeros que gritaron Viva España, Viva la democracia", recoge el texto.

"El teniente coronel Tejero entró y ordenó a Fraga que se sentara en su asiento, mandato que Fraga desobedeció y por ello fue sacado del hemiciclo con violencia", finaliza.

"Sorpresa" por la publicación de noticias en prensa años antes

Dos notas informativas de la Guardia Civil recogen también reacciones del cuerpo ante el arresto del teniente coronel Tejero, en 1977, años antes del pronunciamiento.

En concreto, se hace referencia a dos artículos, uno del Diario de Pontevedra, y otro del diario La Región. En este último caso, se refleja expresamente que el artículo "ha causado sorpresa y extrañeza entre el personal, por considerar que estas noticias no debieran publicarse en prensa".

La nota la emite la comandancia de la Guardia Civil en Ourense, con destino a la 2ª Sección EM de Madrid el 10 de octubre de 1977. Casi cuatro años después, llegaría el golpe de estado.