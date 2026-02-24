La Xunta ve "un duro varapalo" al Gobierno que se alce la suspensión de la normativa eólica

El conselleiro de Presidencia e Xustiza de la Xunta, Diego Calvo, ha calificado como "un duro varapalo" al Gobierno central y a su "estrategia en contra de Galicia" la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión de la normativa gallega en materia de eólica y de dependencia, que había sido recurrida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios este martes recogidas por Europa Press, Calvo ha defendido que el levantamiento de esta suspensión beneficiará a las personas que están tramitando la dependencia y la discapacidad y "beneficiará lógicamente al medioambiente en Galicia".

En el ámbito social, ha criticado que el Gobierno pretendía que aquellas personas que estaban tramitando su dependencia y discapacidad, no lo pudieran homologar en el mismo procedimiento, "obligándolos a echar mucho más tiempo en su tramitación".

Repotenciación eólica y medioambiente

Por otro lado, el conselleiro se ha referido a la normativa eólica, señalando que la impugnación estatal buscaba evitar la "repotenciación obligatoria" de los parques.

Según ha explicado, esta medida permite contar con "un menor número de molinos de viento" sin que ello suponga mermar la capacidad.

"Son dos medidas que van a beneficiar a las personas que están tramitando la dependencia y la discapacidad y que van a beneficiar lógicamente al medioambiente", ha sentenciado Calvo, quien ha insistido en que el Tribunal Constitucional le ha dado un "varapalo" al Gobierno del Estado.

Finalmente, el titular de Presidencia ha expresado su deseo de que el Ejecutivo central "tome nota" de lo ocurrido y que, cuando el Tribunal Constitucional entre a valorar el fondo de la cuestión, "atienda a los razonamientos que puso Galicia encima de la mesa".