La Xunta exige un sistema ferroviario moderno y el Gobierno defiende sus actuaciones en seguridad

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, denunció este martes en el Parlamento gallego la situación general en la que se encuentra la prestación del servicio de transporte ferroviario en Galicia, motivada por los problemas acumulados en las últimas semanas con más incidencias de lo habitual. En esta línea criticó la falta de "información directa, clara y transparente sobre lo que pasa, las causas y las medidas que hay que adoptar" por parte del Gobierno central.

También atribuyó la situación a la "falta de previsión, mantenimiento y planificación", así como a la necesidad de inversiones para dotar a Galicia de un sistema ferroviario moderno y competitivo, con tiempos de viaje razonables y frecuencias suficientes. "No pedimos privilegios para Galicia, exigimos lo que por justicia le corresponde", resaltó.

En esta línea, criticó el agravio continuo del Ejecutivo estatal a la Comunidad gallega, con un trato diferente al de otros territorios, y puso como ejemplo la inacción y falta de transporte alternativo de Renfe hace unas semanas ante la suspensión de servicios ferroviarios por las condiciones climatológicas adversas. "Algo que en otros territorios no ocurre" y en Galicia fue la Xunta la que ofreció casi un centenar de refuerzos en el eje atlántico ante esta situación.

Una situación a la que Calvo añadió, la suspensión del servicio entre Ferrol y A Coruña o la reciente eliminación de conexiones entre Vilagarcía de Arousa y Santiago.

En lo que respecta a la alta velocidad, señaló que tampoco aumentaron las conexiones y, al mismo tiempo, se mantiene el agravio con Ferrol, que no recuperó la única conexión directa que tenía con Madrid; Lugo no dispone de nuevas frecuencias; y A Gudiña y Vilagarcía tampoco recuperaron los servicios eliminados. En el caso de Ferrol y Lugo, incidió en que el AVE sigue sin llegar a estas ciudades y que la ciudad de Ferrol es la única sin proyecto de estación intermodal por el bloqueo de Adif.

Además, criticó que los problemas de puntualidad en la alta velocidad "son una constante" y se mantiene la ampliación en el tiempo de demora para que los viajeros tengan derecho a reclamar una indemnización.

El Gobierno defiende que lo importante es "garantizar la seguridad de las personas"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha justificado este martes los cortes en infraestructuras tanto ferroviarias como carreteras durante los episodios de temporales que afectaron a la Comunidad al asegurar que "lo fundamental y prioritario es garantizar la seguridad de las personas".

Así lo ha trasladado al ser preguntado por las críticas de la Xunta a la gestión del Ministerio de Fomento del servicio ferroviario, un asunto en relación al que este mismo martes comparece en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

El delegado ha insistido en que lo que más le interesa al Gobierno es "la seguridad de los ciudadanos" e, interpelado sobre ello, se ha referido a tramos concretos como el de la vía de ferrocarril convencional entre Santiago y Vilagarcía, cuyo corte ocasiona que los viajeros de las estaciones de Catoira, Matanza, Pontecesures y Osebe, no dispongan del servicio, para asegurar que en el momento en el que esté todo "repuesto" y se "garantice la seguridad" volverá a estar en funcionamiento. "Creo que mucho antes de lo que pensamos, en poco tiempo, seremos capaces de volver a abrirlo", ha dicho.

Pedro Blanco se ha referido a los múltiples daños causados por la meteorología adversa en las infraestructuras y, preguntado por las críticas de la Xunta a la falta de información sobre estas interrupción o modificaciones de la velocidad en la circulación, ha subrayado que son decisiones "puntuales" que "obedecen a motivos estrictamente técnicos".

Así, ha cuestionado que haya que informar de decisiones "técnicas y puntuales" y ha puesto como ejemplo el hecho de que ni el presidente Alfonso Rueda ni "ningún conselleiro" lo llamasen a él cuando hubo un desprendimiento en una autopista de titularidad de la Xunta. "Insisto, creo que la transparencia, la fluidez en cuanto a la relación tiene un tome, que es la razonabilidad", ha señalado.