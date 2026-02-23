La Xunta de Galicia tuvo que resolver 1.150 incidencias en carreteras por los temporales

En las últimas semanas, la Xunta de Galicia resolvió 1.150 incidencias en las carreteras autonómicas por los efectos de los temporales que durante semanas mantuvieron bajo alerta a la comunidad. Este lunes, el Consello da Xunta revisó el 'Informe sobre as incidencias producidas na rede viaria a causa dos sucesivos episodios de borrascas' en el que también se recogen 233 operaciones relacionadas con la viabilidad invernal.

Concretamente, las incidencias tuvieron lugar entre el 1 de enero y el 15 de febrero, coincidiendo con el paso de numerosos temporales. En la rueda de prensa posterior, el presidente Alfonso Rueda aclaró que la mayor parte de ellas ya están solucionadas. Queda pendiente la reparación de un talud inestable en la carretera PO-332 en el kilómetro 8+500.

Además, también se está reparando otro talud en la autovía del Val Miño, en la AG-57 en Gondomar, con un coste estimado de 110.000 euros y el corrimiento de tierras en Xalde, en Moaña, en la autovía del Morrazo, en la AG-56, con un coste de 780.000 euros.

Las actuaciones se centraron en la limpieza de restos en las vías debido a acumulación de agua, desprendimientos de árboles o ramas caídas. También se llevaron a cabo trabajos en los drenajes y en los pavimentos y tratamientos preventivos antihielo y retirada de nieve.

En los casi 5.500 kilómetros de carreteras autonómicas, divididos en siete áreas, existe un contrato de conservación para cada una de ellas.

Por provincias, Pontevedra acumuló el mayor número de incidencias, con un total de 341. En el sur de la provincia se produjeron 196 incidencias y 18 operaciones de viabilidad invernal y en el norte hubo 145 incidencias y 19 operaciones de viabilidad invernal.

En Ourense hubo 237 incidencias y 77 actuaciones de viabilidad invernal, mientras que en Lugo las anomalías sumaron un total de 341 anomalías, 186 en las carreteras del norte de la provincia. Las actuaciones de viabilidad ascendieron a 50 en el sur de Lugo y a 45 en el norte.

En A Coruña se registraron un total de 271 incidencias, 155 de ellas en la zona sur, donde hubo 13 operaciones de viabilidad invernal frente a las 11 relativas a hielo y nieve en el sur.

Rueda critica "carrís inutilizados" en las carreteras estatales

Para estos trabajos de conservación, la Xunta ha destinado un presupuesto de 71,5 millones de euros, la cifra más alta hasta el momento de esta partida.

Concretamente, el Ejecutivo gallego destaca que las tareas de mantenimiento ordinarias y la vialidad invernal —activo desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril— son las que tuvieron un mayor aumento de la partida presupuestaria y que el Plan de refuerzos de firme también se ha reforzado con una inversión de 27 millones de euros.

Por otra parte, la Xunta destina unos 13 millones de euros a la inspección y conservación de estructuras y obras de paso en las carreteras autonómicas para los próximos cuatro años con el objetivo de detectar la necesidad de posibles reparaciones.

Preguntado por la posibilidad de tener que aumentar el presupuesto de mantenimiento de carreteras, Alfonso Rueda recordó que la incidencia de los temporales "supón un coste engadido aos millóns de mantemento de cada ano". En este sentido, el presidente gallego puso en valor las tareas de conservación frente a la apertura de nuevos tramos. "É mellor deixar de facer ou facer máis tarde tramos novos a cambio de manter nun estado axeitado os que xa existen", recalcó.

En contraposición, Rueda criticó el estado de las carreteras autonómicas como las que conectan Galicia con la meseta y que están "nun estado tan deplorable que hai carrís inutilizados e levan meses sen arranxarse".

El presidente de la Xunta instó de nuevo al Gobierno central a actuar en estas carreteras ante una situación "inadmisible".

"Eses carrís siguen inutilizados proque están nun estado que fai imposible que por aí se circule sen riscos. A miña intención é que iso non pase nas autonómicas", reiteró.