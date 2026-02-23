La Xunta creará un registro público de concesiones en la costa para "reforzar la transparencia"

La Xunta de Galicia avanza en la creación de un Registro de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con el objetivo de consolidar una gestión integrada del litoral y reforzar la transparencia y la seguridad jurídica en los usos que se desarrollan en la costa.

El Consello de la Xunta tomó razón de la publicación de la consulta pública previa que permitirá definir el alcance del decreto que regulará este nuevo instrumento administrativo.

La consulta estará disponible en el Portal de Transparencia a partir del martes 24 de febrero y permanecerá abierta durante un mes para que ciudadanía, entidades y centros directivos puedan presentar aportaciones y sugerencias.

El registro, previsto en la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, tendrá carácter público, se actualizará de oficio y será accesible a la ciudadanía.

Además, podrá emitir certificaciones sobre su contenido, lo que contribuirá a garantizar mayor claridad y seguridad en la tramitación de concesiones y autorizaciones. En él deberán inscribirse los títulos otorgados, sus modificaciones y, en su caso, los pliegos de condiciones asociados.

Simplificación y agilización de trámites

La creación de este registro se enmarca en el proceso impulsado por el Gobierno gallego para simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados al litoral.

En este sentido, ya está en funcionamiento un formulario único para tramitar todas las solicitudes relacionadas con títulos habilitantes tanto en el dominio público marítimo-terrestre como en la zona de servidumbre de protección.

Asimismo, la Xunta prevé aprobar en los próximos meses un decreto que regulará el procedimiento integrado y unificado para autorizaciones, concesiones y declaraciones responsables en el DPMT.

Entre otras novedades, las autorizaciones sectoriales autonómicas serán sustituidas por informes preceptivos vinculantes, se integrarán los trámites de evaluación ambiental y se ampliará el ámbito de aplicación de las declaraciones responsables.

Galicia asumió el pasado 1 de julio el autogobierno pleno sobre su litoral tras el traspaso de funciones y servicios en esta materia. Desde entonces, la Xunta ha tramitado 920 autorizaciones, declaraciones responsables, concesiones e informes, sumando tanto expedientes del dominio público marítimo-terrestre como de la zona de servidumbre de protección.