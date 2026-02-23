Rueda critica la "desconexión" de Sánchez "con la realidad" por la desclasificación del 23-F

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló este lunes, tras la reunión semanal de su Gobierno, que considera que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23-F de 1981 que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobará el Consejo de Ministros de este martes, desvía el foco de la realidad en el país.

"Si el presidente ahora mismo, con todo lo que debería explicar y lo que no le interesa explicar, cree que lo más urgente es desclasificar estos documentos, creo que su desconexión con la realidad es mucho más grande que lo que pensamos", indicó el presidente autonómico. Aunque sí ha afirmado que probablemente se trata de "una buena noticia para los historiadores".

Por otro lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado este lunes que hay que esperar a ver "qué dicen" estos documentos, así como ver "si realmente se desclasifican todos".

A preguntas de los medios este lunes en un acto por el Día de Rosalía, la líder nacionalista ha señalado que "hay altas instituciones del Estado implicadas en ese golpe", apuntando al papel del "monarca emérito".