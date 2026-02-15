La Xunta insiste en conocer la respuesta del Gobierno al 'ultimátum' de la UE por la AP-9

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha insistido en conocer qué respondió el Gobierno central al últimatúm dado por la Unión Europea (UE) por la prórroga de la concesión de la AP-9 y al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió 'in extremis' en septiembre.

"El Gobierno se niega a decirnos que es lo que le trasladó a la UE. No entiendo esa postura. Es el momento de abordar ese rescate, hay motivos y además está justificado económicamente", ha manifestado el responsable autonómico —del que depende la Dirección Xeral de Mobilidade— en una entrevista concedida a 'Radio Galega', recogida por Europa Press.

Diferentes representantes del PPdeG han insistido en los últimos meses en este aspecto e incluso senadores gallegos llegaron a preguntarlo formalmente, a lo que el Ejecutivo de Sánchez respondió que el procedimiento de infracción aún no ha concluido, por lo que "la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad".

Cancelaciones de Renfe

Preguntado por otras cuestiones de movilidad, como las sucesivas cancelaciones de trenes que ocurrieron la pasada semana, se ha mostrado crítico con la comunicación realizada por Renfe, ya que cree que, si existe un problema de seguridad, "hay que explicarlo".

"Lo que pasa es que en estos últimos tiempos no se puso encima de la mesa y eso enfada a muchos usuarios", ha expuesto Calvo, que no cree que "nadie se enfade porque le suspendan un tren si hay un peligro". "Si no se ofrece información, se empieza a especular", ha añadido.

También ha afeado que no se facilitara un transporte alternativo a los usuarios afectados por las cancelaciones, que mantuvieron suspendidas las comunicaciones con origen o destino Vigo durante cerca de 72 horas, y cree que "erraron enormemente".

Transferencia de competencias de trabajo

Preguntado por diferentes competencias reclamadas por la Xunta al Estado, el titular de Presidencia ha reiterado la petición de la Xunta sobre el traspaso de las autorizaciones iniciales de trabajo, ya que cree que se necesita "mano de obra especializada". "Parece que empezamos a andar", ha valorado sobre el estado del proceso.

Además, ha marcado como una de las materias pendientes la mejora de la "coordinación" entre Meteogalicia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) porque "hay alguna disfunción".