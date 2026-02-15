El mal tiempo regresa a Galicia este domingo de Carnaval con fuertes lluvias y temporal costero

Las lluvias han regresado a Galicia este domingo e irán ganando en intensidad hacia la noche, lo que activará avisos amarillos por acumulaciones superiores a 40 litros por metro cuadrado (l/m2), principakmente en las comarcas de Eume y Betanzos. Al mismo tiempo, el temporal costero también pondrá en alerta a la mitad norte.

Meteogalicia pronostica que este domingo transcurrirá entre las altas y bajas presiones y con vientos húmedos del suroeste, que dejarán un cielo muy nublado con lluvias débiles. Las precipitaciones serán más insistentes en el oeste y aumentarán en intensidad según avance el día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende el aviso al oeste y suroeste de la misma provincia y al interior de Pontevedra. Por su parte, ha alertado de que la precipitación acumulada en 12 horas puede alcanzar los 60 milímetros.

Asimismo, las alertas amarillas marcadas por el servicio autonómico abarcan otros fenómenos meteorológicos y zonas del territorio. En A Mariña, habrá ráfagas superiores a los 80 km/h en las zonas altas de la comarca desde las 06:00 horas.

Además, la mitad norte de Galicia vivirá el temporal costero. El noroeste de A Coruña y en A Mariña están en riesgo amarillo desde las 09.00 horas por viento del suroeste, con intervalos de fuerza 7. Más tarde, desde las 18:00 horas, en el noroeste de A Coruña y Costa da Morte habrá olas de cuatro metros.

Entroido pasado por agua

En concreto Lugo y Ourense han vivido una nueva jornada de Entroido, en la que las precipitaciones han vuelto a caer, aunque de forma moderada.

Tras los incendios que asolaron la Comunidad en los pasados meses de agosto y septiembre, la aldea lucense de Budián, epicentro del incendio de Pantón en el que ardieron nueve casas, ha celebrado una de las citas clave de su Entroido este domingo.

En Ourense, los peliqueiros de Laza se han estrenado en un domingo cargado de visitantes. Las calles de la localidad han recibido a esta figura, cuya indumentaria se basa en una máscara de madera, chaqueta con flecos, cencerros y una fusta.