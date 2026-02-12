Salvamento Marítimo trata de verificar si el 'Itoitz' se hundió frente al Cabo de Peñas

Salvamento Marítimo trata de verificar si el pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo después de escorarse el lunes en la zona de la costa de A Coruña, se ha hundido.

Según informa, durante la noche de ayer se registró la activación de la señal de la radiobaliza correspondiente al pesquero, lo que lo sitúa aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas. Sin embargo, se perdió la señal AIS de la embarcación.

La zona presenta olas de hasta 9 metros, lo que impide la intervención del Alonso de Chaves, que permanecerá a la espera de una mejora del temporal. Salvamento tiene previsto realizar un vuelo de reconocimiento en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan para verificar si el pesquero ITOITZ se ha hundido.