Salvamento Marítimo trata de verificar si el 'Itoitz' se hundió frente al Cabo de Peñas
La última referencia de la radiobaliza sitúa al buque, que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo, a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas. Salvamento espera realizar un vuelo de reconocimiento en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan
Salvamento Marítimo trata de verificar si el pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva frente a la costa de Ribadeo después de escorarse el lunes en la zona de la costa de A Coruña, se ha hundido.
Según informa, durante la noche de ayer se registró la activación de la señal de la radiobaliza correspondiente al pesquero, lo que lo sitúa aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas. Sin embargo, se perdió la señal AIS de la embarcación.
La zona presenta olas de hasta 9 metros, lo que impide la intervención del Alonso de Chaves, que permanecerá a la espera de una mejora del temporal. Salvamento tiene previsto realizar un vuelo de reconocimiento en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan para verificar si el pesquero ITOITZ se ha hundido.
Este miércoles, el buque Salvamar María Pita logró amarrar el pesquero, pero las condiciones meteorológicas adversas hicieron que se soltase del remolque para tratar de llevarlo a puerto.
Rescate
El incidente se produjo sobre las 10:50 horas de este lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero ‘Abra de Muxía’.
En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del ‘Itoitz’, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.
Fue el propio patrón del ‘Itoitz’ quien ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.
El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Además, el buque María Pita, también de Salvamento Marítimo, se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.