Hasta cinco días sin trabajar: estos son los lugares de Galicia con días festivos por el Carnaval

Ya está todo listo para el Entroido en Galicia, una de las fiestas más especiales y esperadas del año por todos los gallegos y gallegas que viven con emoción esta celebración tan tradicional. La música, los disfraces, el buen ambiente y la alegría forman parte de gran parte de los municipios de la región en estas fechas.

Este 2026, el Martes de Carnaval cae a 17 de febrero. Son varias las localidades gallegas que marcan este día en rojo en su calendario, mientras que otras se decantan por el lunes de Carnaval y otras por el Miércoles de Ceniza.

Los festivos de Carnaval en Galicia

169 ayuntamientos han elegido el Martes de Carnaval como uno de los festivos locales del año 2026. Otros 9 concellos han elegido el Lunes de Carnaval como fiesta, mientras que 13 han escogido el Miércoles de Carnaval o de Ceniza.

Dos concellos de la provincia de A Coruña han escogido como sus festivos locales tanto el Lunes como el Martes de Carnaval, estos son, Monfero y Vilarmaior.

Además, el Martes de Carnaval será festivo en 4 de las siete grandes ciudades gallegas: A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense. El miércoles de Ceniza será festivo en Pontevedra, la capital del Lérez. Por su parte, Ferrol y Vigo no han declarado ningún día festivo relacionado con el Carnaval.

¿Dónde es festivo el Lunes de Carnaval, 16 de febrero?

Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Lunes de Carnaval:

Provincia de A Coruña

Monfero

Noia

Porto do Son

Vilarmaior

Provincia de Ourense

Beariz

Sarreaus

Vilariño de Conso

Provincia de Pontevedra

Caldas de Reis

Cambados

¿Dónde es festivo el Martes de Carnaval, 17 de febrero?

Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Martes de Carnaval:

Provincia de A Coruña

Abegondo

Aranga

Arteixo

Arzúa

A Capela

A Coruña

A Laracha

As Pontes de García Rodríguez

Bergondo

Betanzos

Boimorto

Cabana de Bergantiños

Cabanas

Cambre

Carballo

Carral

Cedeira

Cerceda

Cerdido

Coirós

Coristanco

Culleredo

Curtis

Frades

Irixoa

Malpica de Bergantiños

Mazaricos

Mesía

Miño

Moeche

Monfero

Narón

Neda

Oleiros

Ordes

Oroso

Ortigueira

Oza-Cesuras

Paderne

Ribeira

Sada

San Sadurniño

Santiago de Compostela

Santiso

Sobrado

Tordoia

Touro

Valdoviño

Vilarmaior

Vilasantar

Provincia de Lugo

Abadín

Alfoz

Antas de Ulla

A Fonsagrada

A Pastoriza

A Pobra do Brollón

A Pontenova

As Nogais

Baleira

Barreiros

Becerreá

Begonte

Burela

Castro de Rei

Castroverde

Cervantes

Cervo

Cospeito

Friol

Guitiriz

Guntín de Pallares

Lancará

Lourenzá

Lugo

Meira

Muras

Navia de Suarna

Negueira de Muñiz

Outeiro de Rei

O Corgo

O Incio

O Páramo

O Saviñao

O Valadouro

O Vicedo

Pantón

Paradela

Pedrafita do Cebreiro

Pol

Rábade

Ribadeo

Ribeira de Piquín

Riotorto

Samos

Taboada

Trabada

Triacastela

Viveiro

Xermade

Xove

Provincia de Ourense

Allariz

Amoeiro

Avión

A Bola

A Peroxa

A Veiga

Baltar

Bande

Barbadás

Boborás

Calvos de Randín

Carballeda de Avia

Carballeda de Valdeorras

Cartelle

Castrelo de Miño

Celanova

Cenlle

Chandrexa de Queixa

Coles

Entrimo

Esgos

Larouco

Lobios

Maceda

Manzaneda

Maside

Melón

Montederramo

Muíños

Nogueira de Ramuín

O Bolo

O Carballiño

O Irixo

O Pereiro de Aguiar

Os Blancos

Ourense

Paderne de Allariz

Parada de Sil

Piñor

Pontedeva

Porqueira

Punxín

Quintela de Leirado

Rairiz de Veiga

Ramirás

Ribadavia

Riós

San Amaro

San Cibrao das Viñas

San Xoán de Rió

Sandiás

Taboadela

Toén

Trasmiras

Verea

Vilamarín

Xinzo de Limia

Xunqueira de Espadanedo

Provincia de Pontevedra

A Estrada

A Illa de Arousa

Gondomar

Meaño

Meis

Mondariz

O Rosal

Salceda de Caselas

Tomiño

Tui

Vilaboa

¿Dónde es festivo el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero?

Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Miércoles de Ceniza:

Provincia de A Coruña

Ares

Fene

Outes

Provincia de Ourense

Castrelo do Val

Cualedro

Laza

Monterrei

Oímbra

Verín

Viana do Bolo

Vilardevós

Provincia de Pontevedra