Hasta cinco días sin trabajar: estos son los lugares de Galicia con días festivos por el Carnaval
El Martes de Carnaval será festivo en 169 concellos de Galicia. Nueve han elegido el Lunes de Carnaval y trece el Miércoles de Ceniza
Puede interesarte: 3 lugares de Galicia donde disfrutar del Carnaval o Entroido: música, colores vibrantes y personajes enmascarados
Ya está todo listo para el Entroido en Galicia, una de las fiestas más especiales y esperadas del año por todos los gallegos y gallegas que viven con emoción esta celebración tan tradicional. La música, los disfraces, el buen ambiente y la alegría forman parte de gran parte de los municipios de la región en estas fechas.
Este 2026, el Martes de Carnaval cae a 17 de febrero. Son varias las localidades gallegas que marcan este día en rojo en su calendario, mientras que otras se decantan por el lunes de Carnaval y otras por el Miércoles de Ceniza.
Los festivos de Carnaval en Galicia
169 ayuntamientos han elegido el Martes de Carnaval como uno de los festivos locales del año 2026. Otros 9 concellos han elegido el Lunes de Carnaval como fiesta, mientras que 13 han escogido el Miércoles de Carnaval o de Ceniza.
Dos concellos de la provincia de A Coruña han escogido como sus festivos locales tanto el Lunes como el Martes de Carnaval, estos son, Monfero y Vilarmaior.
Además, el Martes de Carnaval será festivo en 4 de las siete grandes ciudades gallegas: A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense. El miércoles de Ceniza será festivo en Pontevedra, la capital del Lérez. Por su parte, Ferrol y Vigo no han declarado ningún día festivo relacionado con el Carnaval.
¿Dónde es festivo el Lunes de Carnaval, 16 de febrero?
Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Lunes de Carnaval:
Provincia de A Coruña
- Monfero
- Noia
- Porto do Son
- Vilarmaior
Provincia de Ourense
- Beariz
- Sarreaus
- Vilariño de Conso
Provincia de Pontevedra
- Caldas de Reis
- Cambados
¿Dónde es festivo el Martes de Carnaval, 17 de febrero?
Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Martes de Carnaval:
Provincia de A Coruña
- Abegondo
- Aranga
- Arteixo
- Arzúa
- A Capela
- A Coruña
- A Laracha
- As Pontes de García Rodríguez
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Cambre
- Carballo
- Carral
- Cedeira
- Cerceda
- Cerdido
- Coirós
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Frades
- Irixoa
- Malpica de Bergantiños
- Mazaricos
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Narón
- Neda
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Ribeira
- Sada
- San Sadurniño
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Tordoia
- Touro
- Valdoviño
- Vilarmaior
- Vilasantar
Provincia de Lugo
- Abadín
- Alfoz
- Antas de Ulla
- A Fonsagrada
- A Pastoriza
- A Pobra do Brollón
- A Pontenova
- As Nogais
- Baleira
- Barreiros
- Becerreá
- Begonte
- Burela
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Cospeito
- Friol
- Guitiriz
- Guntín de Pallares
- Lancará
- Lourenzá
- Lugo
- Meira
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Muñiz
- Outeiro de Rei
- O Corgo
- O Incio
- O Páramo
- O Saviñao
- O Valadouro
- O Vicedo
- Pantón
- Paradela
- Pedrafita do Cebreiro
- Pol
- Rábade
- Ribadeo
- Ribeira de Piquín
- Riotorto
- Samos
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Viveiro
- Xermade
- Xove
Provincia de Ourense
- Allariz
- Amoeiro
- Avión
- A Bola
- A Peroxa
- A Veiga
- Baltar
- Bande
- Barbadás
- Boborás
- Calvos de Randín
- Carballeda de Avia
- Carballeda de Valdeorras
- Cartelle
- Castrelo de Miño
- Celanova
- Cenlle
- Chandrexa de Queixa
- Coles
- Entrimo
- Esgos
- Larouco
- Lobios
- Maceda
- Manzaneda
- Maside
- Melón
- Montederramo
- Muíños
- Nogueira de Ramuín
- O Bolo
- O Carballiño
- O Irixo
- O Pereiro de Aguiar
- Os Blancos
- Ourense
- Paderne de Allariz
- Parada de Sil
- Piñor
- Pontedeva
- Porqueira
- Punxín
- Quintela de Leirado
- Rairiz de Veiga
- Ramirás
- Ribadavia
- Riós
- San Amaro
- San Cibrao das Viñas
- San Xoán de Rió
- Sandiás
- Taboadela
- Toén
- Trasmiras
- Verea
- Vilamarín
- Xinzo de Limia
- Xunqueira de Espadanedo
Provincia de Pontevedra
- A Estrada
- A Illa de Arousa
- Gondomar
- Meaño
- Meis
- Mondariz
- O Rosal
- Salceda de Caselas
- Tomiño
- Tui
- Vilaboa
¿Dónde es festivo el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero?
Estos son todos los ayuntamientos donde será festivo el Miércoles de Ceniza:
Provincia de A Coruña
- Ares
- Fene
- Outes
Provincia de Ourense
- Castrelo do Val
- Cualedro
- Laza
- Monterrei
- Oímbra
- Verín
- Viana do Bolo
- Vilardevós
Provincia de Pontevedra
- Cuntis
- Pontevedra