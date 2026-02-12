La borrasca Nils deja cerca de 800 incidencias en Galicia: árboles caídos y carreteras cortadas

Temporal en Galicia: una joven de 20 años resulta herida tras caer un árbol sobre su vehículo en Caldas Concello de Cuntis

El 112 Galicia ha registrado desde este miércoles un total de 794 incidencias relacionadas con la meteorología adversa que ha dejado la borrasca Nils en la Comunidad. La mayoría (336) se produjeron por la presencia de árboles y ramas en las carreteras, según los datos del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112).

Según recoge Europa Press, los servicios de emergencias realizaron 110 acciones de prevención y riesgo y destacaron el número de incidencias en la circulación, así como 49 llamadas por cables de luz o teléfono en vías de comunicación y 40 por restos de accidentes.

En cuanto al tráfico, el 112 ha registrado 15 carreteras inundadas por las lluvias de los últimos días y 82 accidentes de circulación, de los cuales 61 no tuvieron heridos.

Por provincias, la más castigada fue A Coruña, con 319 incidencias, seguida de Pontevedra (237), Lugo (153) y Ourense (82). Los municipios con más notificaciones fueron A Coruña (44), A Estrada (23), Lugo (23), Vigo (23) y Pontevedra (22).

Carreteras cortadas y daños por el viento

Entre los incidentes más destacados se encuentra el corte total de la autovía A-6 a la altura del túnel de Neira, en Baralla (Lugo), en dirección A Coruña, debido a daños en la infraestructura. El tráfico se desvía por la N-6.

En la ciudad de A Coruña, la Tercera Ronda permanece cerrada por seguridad tras las fuertes rachas de viento, que llegaron a los 110 kilómetros por hora y afectaron a la estabilidad de un pórtico de señalización. Hasta que las condiciones permitan desmontar la estructura, el tráfico continúa cortado desde el Pavo Real hasta Marineda, con desvíos habilitados hacia A Grela.

Por su parte, la A-52 ya ha sido reabierta en ambos sentidos tras permanecer cerrada el miércoles por la caída de un árbol en Melón, en sentido Vigo, y por desprendimientos en A Cañiza a causa de las lluvias.

También se reportó la presencia de árboles en vías principales como la AP-9 (en Mesía, O Porriño y Padrón), la N-120 (en Nogueira de Ramuín), la AG-31 (en Celanova) y la AG-64 (en Xermade).

En A Coruña, el 112 destacó además el desprendimiento parcial de una cúpula que cubría un jardín en el complejo del Matadoiro.

Por último, el transporte de ría en Vigo funciona ya con normalidad tras haberse suspendido el servicio durante la mañana del miércoles desde las 10:30 horas.