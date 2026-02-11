Ya es oficial: la ayuda de hasta 1.920 euros de la Xunta de Galicia para nuevos autónomos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia confirmó las nuevas ayudas destinadas a los autónomos con un presupuesto de más de 42 millones de euros, repartidos entre una orden unificada de cinco programas que beneficia a unas 8.700 personas autónomas (40,7 millones de euros), la contratación indefinida por el colectivo (1,3 millones de euros) y las asociaciones (350.000 euros).

Desde hoy, miércoles 11 de febrero y hasta el 30 de septiembre, se pueden solicitar las ayudas destinadas a la contratación y a la orden unificada. En esta última destacan algunas novedades, como la ampliación de la Cuota 0 a 24 meses para determinados sectores, dotándoles de hasta 1.920 euros, frente a los 12 meses de la línea general con 960 euros de apoyo.

Ampliación de la cuota 0 a 24 meses para determinados sectores

De estos 42 millones de euros destinados a los autónomos, 40,7 se reparten en la orden que unifica cinco programas que incluyen líneas de apoyo dirigidas al inicio, consolidación, mantenimiento o reactivación de la actividad. Estos programas son los siguientes:

Ampliación de la cuota 0

Subida del presupuesto del Bono Remuda

Bono Nueva Oportunidad

Bono Autónomo

Ayudas a la conciliación familiar

Una de las grandes novedades es la ampliación de la cuota 0, con la que los autónomos pueden pagar menos cotización a la Seguridad Social durante sus primeros meses de actividad. Hasta ahora, esta era de 12 meses, con un ahorro de 960 euros el primer año.

En esta ocasión, la Xunta ha ampliado a dos años (24 meses) la cobertura de la cuota 0, pero únicamente a aquellos autónomos que inicien su actividad asociada a la agricultura, ganadería y silvicultura. Para ellos supondría un ahorro de 1.920 euros en total.

Para esta línea junto al apoyo para impulsar el inicio de la actividad y el mantenimiento de empleo de los autónomos, la Xunta de Galicia destina 28,9 millones de euros.

Otras novedades en la orden unificada

Otra novedad es la ampliación del Bono Remuda en un 20%, para lo que se destina una inversión de 1,5 millones de euros. Se divide en dos líneas enfocadas siempre a quien asume el relevo: Bono Remuda Rural (negocios en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes) y Bono Remuda General (negocios en ayuntamientos de 10.000 habitantes o más).

La siguiente novedad es la creación de dos nuevos apoyos: el Bono Nueva Oportunidad, para el que se destinan 1,5 millones de euros (dirigido a quienes retoman el autoempleo) y el Bono Autónomo con 8 millones de euros (para inversiones y mejoras en negocios con más de 42 meses activos).

Por su parte, se destinan 750.000 euros al programa de conciliación con tres líneas: apoyo a la contratación de una persona desempleada para cubrir su baja de maternidad o paternidad, la contratación de una persona desempleada para el cuidado de menores, mayores o dependientes o para financiar servicios de cuidado para personas al cargo del autónomo.

El plazo para solicitar estas ayudas comienza hoy y estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.