Más de una docena de ríos en Galicia continúan bajo alerta por posibles inundaciones

Galicia continúa bajo alerta por las sucesivas borrascas que afectan a la comunidad y que, además de cancelaciones en las actividades deportivas e incidencias como accidentes de tráfico o caída de árboles, tienen bajo vigilancia a varios ríos de la comunidad.

Ante la previsión meteorológica, que advierte de la llegada de un nuevo temporal en los próximos días, la Xunta de Galicia todavía tiene activo el plan Inungal en fase de preemergencia para cerca de una docena de ríos en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

En A Coruña, los ríos en riesgo de desbordamientos puntuales son Mero (Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo).

En Pontevedra, la alerta afecta a Louro (Tui), Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), Tea (Salvaterra de Miño) y Miño (Salvaterra de Miño).

Y en Ourense, los ríos bajo vigilancia son Avia (Ribadavia), Miño (Ourense, A Peroxa), Limia (Bande) y Sil (O Barco de Valdeorras).

Además, el 112 Galicia señala que en nivel rojo están los ríos de Louro, Avia y Miño, con la recomendación de evitar acercarse a ellos y realizar actividades en sus proximidades por el riesgo directo de inundación. En nivel naranja, con un riesgo elevado, están el resto de ríos ya mencionados, en los que se aconseja extremar las precauciones.

Entre las recomendaciones del 112 para garantizar la seguridad ante subidas repentinas del caudal de los ríos está abandonar la zona y no realizar actividades en espacios fluviales, no cruzar nunca una zona inundada, ni siquiera por un puente, y subir a lugares elevados, tanto si se inunda un vehículo como si sucede en una vivienda.

Paralelamente, hay activada una alerta naranja por fuertes vientos en el noroeste de A Coruña y la Mariña de Lugo y otra, también naranja, en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y en el litoral de Lugo y en el de Pontevedra por un episodio adverso. A todo ello se une una nueva alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra.