Aemet alerta de la llegada de la borrasca Nils a Galicia: alerta roja por desbordamientos y olas de 9 metros

Nueva borrasca a la vista. Tras Kristin, Leonardo y Marta, llega Nils con avisos de nivel rojo en el mar y un importante temporal de lluvia y viento en Galicia. La borrasca número catorce de la temporada entrará en la Península ibérica este miércoles y dejará inestabilidad hasta el viernes.

A unos días del Carnaval, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la llegada de una nueva borrasca con avisos de diferente nivel. La borrasca Nils azotará Galicia dejando a su paso fuertes lluvias y olas de hasta nueve metros de altura significativa.

Alerta roja por riesgo de desbordamiento en varios ríos

¿Cuándo dejará de llover? Todas las miradas apuntan al cielo de cara al Entroido gallego, pero lo que llega este miércoles no es muy esperanzador. La borrasca Nils ha obligado a la Aemet a activar avisos en Galicia, con una situación que se complicará aún más en el mar durante la jornada de mañana.

Para este miércoles, 11 de febrero, el organismo público estatal ha lanzado avisos de nivel naranja en el litoral gallego, con viento del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9), y mar combinada con olas de seis a ocho metros.

11/02 12:18 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos, tormentas, deshielos y aludes. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/kCzB440AFW — AEMET (@AEMET_Esp) February 11, 2026

El viento será el otro gran protagonista de la jornada. De hecho, hay avisos de nivel naranja por rachas máximas de hasta 100 km/h en el noroeste de A Coruña y A Mariña Lucense. Este fenómeno también afectará a otras zonas del territorio gallego, como Rías Baixas o centro de Lugo, aunque con avisos de menor nivel.

Las lluvias, por otra parte, serán especialmente intensas en el interior de Pontevedra, con acumulados previstos de hasta 80 mm en 12 horas. "Estos acumulados se alcanzarán con mayor probabilidad en la parte sur de la zona", avisa la Aemet.

En líneas generales, las precipitaciones serán generalizadas y, de hecho, la Dirección Xeral de Emergencias e Interior ha elevado a nivel rojo la alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos Avia, a su paso por Ribadavia (Ourense); el Miño, en A Peroxa (Ourense); y el Louro, en Tui (Pontevedra).

Según ha detallado el 112 Galicia y recoge Europa Press, este nivel implica un "riesgo muy elevado" en la zona, donde el nivel de agua "supone un riesgo directo de inundación".

Además, Emerxencias mantiene en nivel naranja y recomienda precaución en zonas próximas a las riberas de los ríos Mero (Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo), en A Coruña; Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), Tea y Miño (Salvaterra de Miño), en Pontevedra; y AVIA (Ribadavia), Miño (Ourense), Limia (Bande) y Sil (O Barco de Valdeorras), en Ourense.

Lo peor de la borrasca Nils llegará el jueves

La Aemet elevará a nivel rojo mañana jueves, 12 de febrero, los avisos por fenómenos costeros. El temporal azotará con especial intensidad el noroeste de A Coruña, donde se prevén olas de hasta nueve metros y viento del mar de fuerza 9 (entre 77 y 88 km/h).

En el resto del litoral gallego, la alerta se mantendrá en nivel naranja, al igual que hoy, por lo que se recomienda extremar las precauciones y mantenerse alejado de la línea de costa; es decir, diques, rompientes y paseos marítimos.

De cara a la jornada del viernes 13 de febrero, coincidiendo con el primer día de celebraciones por el Carnaval, la Aemet rebajará los avisos en el mar a amarillo. No obstante, activará la alerta amarilla por lluvias en el suroeste de A Coruña y Rías Baixas, y por nieve en la montaña de Ourense.