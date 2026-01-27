Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra abordarán la gestión del lobo

Consejeros de la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra se reunirán este viernes, 30 de enero, a las 9:30 horas en el Palacio de Festivales de Santander en un encuentro sobre el lobo ibérico.

Así lo ha anunciado este martes la titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa sobre la actualización de datos del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.

Según ha indicado, la reunión prevé reunir a "la mayor parte" de los consejeros del país responsables de esta materia, afectados por la presencia del lobo en sus territorios. Ha detallado que, hasta el momento, han confirmado su asistencia Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra.

Asimismo, ha apuntado que también ha sido invitada al encuentro la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si bien no ha confirmado hasta el momento su asistencia.

Susinos ha explicado que en el encuentro se tratarán diferentes cuestiones como las extracciones del lobo para su control poblacional, los informes sexenales que el Gobierno central "no ha emitido a Bruselas en tiempo y forma", así como la nueva estrategia a poner en marcha.