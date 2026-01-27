Julio García Comesaña (PPdeG), nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia

El diputado del PPdeG, Julio García Comesaña, ha sido elegido hoy martes como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, Comesaña sustituye de esta forma a Ethel Vázquez, que renunció a su acta en la Cámara a finales de año para regresar a su puesto de funcionaria en Augas de Galicia

El que fuera conselleiro de Sanidade entre septiembre de 2020 y abril de 2024 ha sido elegido con los votos favorables de los diputados del PP de Galicia, según recoge Europa Press.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), el también viceportavoz del PPdeG en el Pazo do Hórreo tiene la especialidad sanitaria de Radiofísica Hospitalaria, así como el máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad.

Nazareth Cendán toma posesión

El otro cambio que ha provocado la salida de Ethel Vázquez ha sido la entrada de una nueva diputada: Nazareth Cendán, que ha jurado el cargo este martes.

Licenciada en Derecho por la Universidade da Coruña, abarca diversos sectores, destacando especialmente su paso por el ámbito bancario y por la consultoría en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde se implicó en proyectos de impacto social y desarrollo económico.

Cendán desarrolla desde 2017 su labor en el Gabinete de la Consellería do Mar de la Xunta, donde participó en la planificación y gestión de políticas vinculadas al sector pesquero y al desarrollo sostenible de las zonas costeras.

Como concejala del PP en A Coruña durante el mandato 2019-2023, Cendán fue responsable de las áreas de Turismo, Comercio, Mercados y Fiestas, y estuvo involucrada en el área de Cultura.