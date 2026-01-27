Desarticulada una red criminal que transportaba y vendía cocaína entre O Salnés y el área de A Coruña

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado "una sólida estructura criminal" dedicada al transporte y venta de cocaína que conectaba la comarca de O Salnés con el área metropolitana de A Coruña.

La investigación se inició en marzo de 2025. Tras detectar una vía de entrada de estupefacientes en la ciudad herculina, el EDOA (Equipo Delincuencia Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) de la Policía Nacional de A Coruña establecieron un equipo conjunto.

Las pesquisas permitieron identificar que el centro de operaciones en la ciudad era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama. Los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

El avance de la operación reveló que los distribuidores de A Coruña se abastecían a través de un individuo con amplios antecedentes, residente en Pontevedra e identificado como V.J.C.M. Este sujeto estaba siendo investigado simultáneamente por la UDYCO 1 de Vigo, la UDYCO 1 de Pontevedra y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Vigo.

La coordinación entre todas las unidades permitió descubrir que el principal suministrador colaboraba a su vez con dos individuos de la zona de Lourizán, quienes tenían la capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés.

Un galpón para el intercambio de la droga

Los investigadores detectaron diferentes transportes de sustancias estupefacientes por carretera. Tras identificar a los principales implicados, se localizó una construcción tipo galpón en las inmediaciones de Pontevedra que estaba siendo usada por parte de la organización para el intercambio de paquetes de cocaína.

Los agentes consiguieron identificar la periodicidad de los envíos y el modus operandi de los investigados. Así, el 15 de enero, se detectó a un investigado que estaba ocultando en un lateral del galpón una bolsa que podría contener sustancias estupefacientes. Tras comprobar las sospechas iniciales se intervino la bolsa, que resultó contener dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

A partir de estos hechos, se intensificaron las vigilancias. Así, el pasado día 16 de enero se detectó a uno de los vehículos investigados circulando por la autopista AP-9 dirección A Coruña.

Los agentes analizaron su procedencia e interceptaron el vehículo para identificar a su ocupante, comprobando que se trataba de otro de los principales investigados. El hombre transportaba en el vehículo tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Registros y detenciones

Ante la inminente distribución de una partida de droga, el pasado 20 de enero se procedió a la explotación de la operación, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña.

Un total de ocho personas fueron detenidas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas .Además, fueron efectuadas 12 entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra.

Los agentes intervinieron aproximadamente 5,5 kg de cocaína de gran pureza, diversas cantidades de marihuana y sustancias de corte. En los registros también fueron requisados casi 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama empleados para el transporte de la droga, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control (táser).

Droga intervenida en el operativo.

El éxito de esta operación ha sido fundamental el trabajo coordinado de las unidades mencionadas, destacando también la participación del GRECO de Galicia (Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de la Policía Nacional para la desarticulación de los ramales de la organización.

Los detenidos junto con las diligencias y el material intervenido, han sido puestos a disposición judicial. Tras prestar declaración, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para siete de los ocho detenidos como presuntos responsables de los delitos investigados.