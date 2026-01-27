Comunicado de la Aemet para toda Galicia: llega la borrasca Kristin con más lluvias y olas de 8 metros

Nueva borrasca a la vista. Tras Ingrid y Joseph, llega Kristin con Galicia bajo aviso por nevadas en cotas en torno a los 700-800 metros, rachas de hasta 80 km/h y olas de hasta ocho metros de altura significativa.

El tiempo no da una tregua en la recta final de enero. El mal tiempo ha sido el gran protagonista de la última quincena en Galicia, con avisos de nivel rojo tanto por temporal marítimo como por lluvias, y la situación aún no ha terminado.

Alerta naranja en el litoral gallego por olas de 8 metros

En un comunicado oficial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la llegada de una nueva borrasca de alto impacto a España, la cual traerá más lluvias, temporal marítimo, nieve y fuertes rachas de viento.

Kristin es la borrasca número 11 con nombre propio de la temporada. Esta baja atlántica, pequeña pero profunda, intensificará el viento, con rachas muy fuertes, y dejará precipitaciones por todo el territorio gallego, aunque sin avisos activos por el momento.

La alerta de la Aemet se mantiene hasta el jueves, siendo mañana miércoles el día de mayor adversidad, con la entrada de Kristin desde el Atlántico y su rápido desplazamiento por la Península ibérica, de oeste a este.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Viento, temporal marítimo, lluvia y nieve.



➡️ Jornada de miércoles muy adversa. Especial atención a las nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes.



+ info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/v22kzPHihn — AEMET (@AEMET_Esp) January 27, 2026

Por el momento, el organismo público estatal mantiene avisos de nivel naranja en el litoral gallego por olas de hasta ocho metros de altura significativa y vientos del oeste o suroeste de fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h), excepto en A Mariña Lucense, donde el aviso es de nivel amarillo.

Asimismo, las montañas de Lugo y Ourense permanecerán en alerta amarilla por nevadas. Según la previsión de la Aemet, se esperan acumulaciones de entre 2 y 5 centímetros de nieve en 24 horas, en cotas situadas en torno a los 700-800 metros.

Esta alerta estará vigente hasta las 11:00 horas de mañana, mientras que la mala situación marítima obligará a mantener los avisos durante los próximos días.

Además, se sumarán avisos de nivel amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h en amplias zonas de Galicia, con mayor incidencia en las provincias de A Coruña y Lugo.

27/01 15:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos, nevadas y aludes. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/CxZgcv6FIz — AEMET (@AEMET_Esp) January 27, 2026

A partir del jueves, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente, "si bien la intensa circulación atlántica continuará afectándonos durante gran parte del resto de la semana", avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Y añade: "Las precipitaciones serán más abundantes en la vertiente atlántica peninsular, con vientos de componente oeste que continuarán originando rachas localmente muy fuertes y temporal marítimo en nuestras costas".