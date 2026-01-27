La borrasca Joseph deja más de 800 incidencias a su paso por Galicia

La borrasca Joseph continúa causando incidencias a su paso por Galicia. Este martes 27 de enero, el 112 notificó más de 800 incidencias a las 08:00 horas, aunque ninguna de ellas ha provocado daños graves. Por provincias, se registraron 384 en Pontevedra, 268 en A Coruña, 95 en Lugo y 64 en Ourense.

Según la central de emergencias, en las últimas horas se han producido numerosos siniestros ocasionados por objetos y vegetación en las carreteras, debido tanto a árboles como a desprendimientos de tierra y piedras, así como a la formación de baches en el pavimento. Desde el 112 insisten en lanecesidad de extremar la precaución durante la conducción, ya que la alerta naranja seguirá activada en las provincias de A Coruña y Pontevedra durante esta jornada.

En este sentido, desde el lunes, el 112 Galicia ha contabilizado un total de 4 accidentes en los que fue necesaria la intervención de los bomberos para el rescate de personas, 51 siniestros con heridos, pero sin necesidad de excarcelación y, finalmente, 79 sin heridos.

Especialmente, en las primeras horas de este martes, se produjeron muchas colisiones debido a la presencia de ramas, árboles, objetos desplazados, desprendimientos de tierra y piedras e incluso la formación de baches en los pavimentos.

Incidencias

Además de los accidentes, los equipos de emergencias intervinieron en 233 incidentes debidos a la caída de árboles, 89 provocados por inundaciones en carreteras, calles, bolsas de agua, 72 caídas de cables, postes, carteles y señales de tráfico, 56 por objetos desplazados en la vía, 47 de desprendimientos de tierra y piedras, 38 debidos a anegamientos en viviendas, garajes y bajos comerciales, 14 por derrumbes y 10 por baches.

En esta línea, señalan que ninguna de estas incidencias ha derivado en daños personales importantes, aunque sí en materiales.

Por ello, cabe señalar árboles que cayeron sobre dos vehículos en Ponteareas (Pontevedra), en la EP-4005 y en Castro de Rei (Lugo), en la LUP-1611, el anegamiento de una vivienda y del aparcamiento del colegio Xacinto Amigo Leira, en Val do Dubra (A Coruña). También, el desbordamiento del río Umia en Caldas de Reis (Pontevedra), que afectó a varios vehículos estacionados y garajes.

Además, algunos conductores se vieron sorprendidos por riadas o desbordamientos de ríos cercanos, como ocurrió en Viveiro (A Coruña) y en Portas (Pontevedra). Por último, el viento levantó el tejado de una casa en Salvaterra de Miño y del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo (Pontevedra).