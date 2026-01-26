Alfonso Rueda confirma que el Vaticano conoce el interés en que el papa visite Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Vaticano conoce el interés del Gobierno gallego en que el papa León XIV visite Galicia y ha trasladado su deseo de que ésta se materialice el año que viene, coincidiendo con el Xacobeo.

Preguntado sobre si hay gestiones para que el papa visite la Comunidad en el marco de su viaje previsto a España, Rueda ha asegurado que sería una magnífica noticia que el pontífice visitase Galicia y ha dicho que sería "inexcusable en un año Xacobeo".

Dicho esto, ha sostenido que, en colaboración con el Arzobispado, el Vaticano conoce el interés de la Xunta y de una parte de los gallegos en que visite Galicia en el entorno del Xacobeo.

"Parece ser que este año no, ojalá sea el año que viene. Ahí tenemos que permanecer a la espera y hacer gestiones de diplomacia vaticana", ha manifestado.

Avance de la Xunta en el desarrollo del Xacobeo 2027

De igual modo, Rueda anunció hoy la "aprobación por parte del Consello de la Xunta el decreto que regula la utilización de la marca Xacobeo 2027".

Con esto se obliga a los departamentos de la Administración general de la Comunidad, y sus organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales, consorcios autonómicos, fundaciones del sector público autonómico y sociedades mercantiles públicas autonómicas, a utilizar como elementos adicionales los símbolos de la marca Xacobeo 2027.

La Xunta de Galicia, tal y como explicó, "da un paso más" hacia la materialización de toda la organización del Xacobeo 2027, "uno de los eventos que va a ser fundamental para Galicia en todos los sentidos", aseguró Alfonso Rueda.

Así, destacó que, tal y como se vio en Fitur, "el sector turístico está viviendo uno de sus mejores momentos", teniendo en cuenta (a falta de fechas cerradas) los más de 8,5 millones de viajeros hospedados en la comunidad el pasado año y a más de 530.000 compostelanas entregas.

"Hay buenas perspectivas también para este año 2026 según nos señalan los profesionales", apuntó el presidente de la Xunta.

Tras la aprobación ahora de este manual tomando como base la propuesta de logotipo que ya avanzó al Ministerio a través del Consello Xacobeo, está pendiente que este órgano convoque la reunión en que se cree la comisión que lo apruebe.

Este nuevo decreto de la Xunta se suma al trabajo realizado hasta ahora para hacer efectivo el programa de beneficios fiscales que favorecerá a las empresas que apoyen este evento.

En ese sentido, el Gobierno gallego trabaja desde junio de 2024, en el marco de la Comisión Ejecutiva del Consello Xacobeo, instando al Gobierno central para que actuase para que las empresas que apoyen el Xacobeo 2027 tengan beneficios fiscales.

La norma aprobada hoy dirige el manual básico, que figura como anexo del decreto, para ver las distintas formas de "aplicar el logotipo en todas sus acciones de comunicación audiovisuales, escritas o plásticas", y la obligación de su utilización hasta el 31 de diciembre de 2028.

La marca del Xacobeo 2027 se aplicará también siempre a la adquisición, reposición o reedición de todo elemento divulgativo del evento.

El decreto destaca la necesidad de que el Gobierno gallego y las demás entidades del sector público de Galicia, en sus relaciones de colaboración con otras administraciones o entidades dependientes, exijan siempre que su objetivo lo permita, que se haga constar la marca de Xacobeo 2027.

Rueda apuntó que "la utilización de dicha marca por personas físicas o jurídicas, entidades e instituciones no integrantes de la Administración general y del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma requerirá solicitud dirigida a la Agencia de Turismo de Galicia", que es la competente para otorgar las correspondientes licencias y autorizaciones.

Además, el decreto recoge que la Xunta de Galicia y las demás entidades del sector público autonómico de Galicia fomentarán el empleo por las entidades locales gallegas de la marca, informándoles sobre la posibilidad de solicitar la oportuna autorización para su uso en todas sus actuaciones, especialmente en las de comunicación pública y promoción.