La Xunta activa la alerta roja por temporal costero en A Coruña y Lugo y la naranja en Pontevedra

La Xunta de Galicia ha activado para mañana la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y en la Mariña lucense, mientras que en la costa de Pontevedra se mantiene la alerta en nivel naranja.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección General de Emergencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los concellos afectados, a las diputaciones, a los servicios provinciales, a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará desde primeras horas de la mañana a la costa de A Coruña y Lugo, con mar combinada del noroeste y olas de hasta diez metros, así como viento del oeste de fuerza ocho que podrá alcanzar fuerza nueve en Lugo.

En la costa de Pontevedra, la alerta se mantiene en nivel naranja por mar combinada del oeste o noroeste con olas de hasta ocho metros y viento del oeste o suroeste de fuerza ocho.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado también la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los concellos afectados por el temporal.